マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表MFベルナルド・シウバは、今シーズン限りで退団する可能性が高いようだ。30日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。

現在31歳のB・シウバはベンフィカの下部組織で育ち、モナコを経て2017年7月にマンチェスター・シティへ移籍した。イングランドの地ですぐさまスタメンの座を確保した同選手は、これまで公式戦通算449試合に出場し、76ゴール77アシストを記録。チャンピオンズリーグ優勝や6度のプレミアリーグ優勝、今シーズンにはカラバオ・カップ制覇に貢献するなど、タイトル獲得に大きく貢献してきた。

一方で、B・シウバとマンチェスター・シティの契約は2026年6月までとなっており、これまでも今シーズン限りでフリーとして退団するのではないかと報じられてきた。ロマーノ氏が今回伝えたところによれば、同選手はよほど大きく事情が変わらない限り、今シーズン限りで退団する意向だという。

そして、B・シウバに対しヨーロッパの複数のクラブが関心を示しており、サウジアラビアやアメリカのクラブもオファーを提示する可能性があるとのこと。その上で、現時点で具体的なクラブ名を挙げることは時期尚早だとも伝えている。

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