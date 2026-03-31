DeNAは31日、5月26日のオリックス戦のスペシャルゲストとして、≠MEが来場すると発表した。

同日は『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』として開催。当日は、試合前に実施する「叫べ!大星援 SHOWTIME」に出演するほか、各種イニング間イベント、試合後の「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL LIVE」にも出演し、1日を通して横浜スタジアムを盛り上げていく。

「叫べ!大星援 SHOWTIME」では、「ハマスタを湧かせ、声援が一体となる一曲」として『神様の言うとーり!』を歌唱することが決定した。試合前の横浜スタジアムを歌の力でひとつにし、ベイスターズの勝利に繋げるべく、最高潮の熱狂を作っていく。

なお、セレモニアルピッチには神奈川県出身の櫻井ももさんが登場する。

▼ ≠ME リーダー 蟹沢萌子さん コメント

「『推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』に≠ME が出演させていただけること、とても光栄に思います!!3年前に『BLUE☆LIGHT SERIES 2023 〜SUMMER〜』に出演させていただいた際、選手の皆さまのご活躍、そしてファンの皆さまの熱気、一面の眩しい横浜ブルーの景色を今でも鮮明に覚えています。今回もスペシャルなひとときを、メンバーで会場を盛り上げられるよう精一杯頑張ります!!そして私個人としても神奈川県出身として、すごく嬉しいです。ハマスタで皆さまにお会いできる日を心より楽しみにしております!」



▼ ≠ME 櫻井ももさん (セレモニアルピッチ投球者) コメント

「ももの星からきた期待の新星♡≠ME のももきゅんこと櫻井ももです♡今回は、私ももきゅんがセレモニアルピッチを務めさせていただきます!ももきゅんの天性の可愛さと明るさで“最きゅん”なスタートにできるよう…精一杯がんばりますっ♡♡♡以前も横浜スタジアムで、『BLUE☆LIGHT SERIES 2023 〜SUMMER〜』に出演させていただきましたが…その時よりもパワーアップしたパフォーマンスをお見せできるようにメンバーで力を合わせて、アツいステージをお届けします♡みなさまどうぞよろしきゅんですっ♡」