「手をつなぐ以上のことは止められる……」二回り年上男性との“恋愛”に悩む29歳女性。タレントの藤本美貴は、「なんで手はつなぐのよ?」と投げかけながら、要領を得ない相手の行動に疑問をぶつけた――。

藤本美貴

「年齢差を気にして、手をつなぐ以上のことは止められてしまう」

17日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ／藤本美貴』では、元上司の男性に恋をしているという29歳女性のお悩みを紹介。相談者は、「1年ほど前から片思いをしていた」そうで、2人きりで食事に行った帰りに思い切って告白し、「結婚したいと言ったらダメですか?」と伝えたという。実は、元上司も相談者に好意を持っており、両想いだったことがわかったものの、「“年齢差がありすぎるから、普通に考えてよくない”と言われてしまった」「年齢差を気にして、手をつなぐ以上のことは止められてしまう」とこぼした。

「どうしても会いたい」と遠方に住む彼に会いに行き、「“次は俺が会いに行く”と言ってくれた」とうれしそうに語る相談者。しかし、藤本は、「なんだそれ?」とバッサリ。「この彼、めんどくさいですね。年齢差があるとか言ってんのに、“俺も会いに行くよ”って言ってんだよ。どっちなの? 何なの? どういうこと?」と疑問を呈し、「手はつなぐけど、それ以上はなくて。“俺も会いに行くよ”って謎じゃん。諦めさせられてんのか、諦めないようにしてるのか。ちょっと繋ぎ止めてるわけじゃん。それが1番失礼だなって思う。すごい中途半端な上司だね」と切り捨てた。

「なんで手はつなぐのよ? おじさんもちょっとドキドキしたいってこと? 会いに来てどうすんのよ?」と苦言が止まらない藤本。続けて、「話し合いをちゃんとしたほうがいい。だって、それが永遠に続いて、時間の無駄じゃない?」と心配し、「24歳離れてることをわかったうえで、好きだなと思ってるから。年齢差を言っても、前に進まないじゃないって話じゃん」と吐露。相談者は、「結婚したい」と真剣に伝えていることから、「1回怒ってみてもいいかもね。“私は覚悟のもと言ってるのに、覚悟決まってないのはあなたじゃない? ”って」とアドバイスを送っていた。