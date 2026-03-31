「手をつなぐ以上のことは止められる……」二回り年上男性との“恋愛”に悩む29歳女性。タレントの藤本美貴は、「なんで手はつなぐのよ?」と投げかけながら、要領を得ない相手の行動に疑問をぶつけた――。
「年齢差を気にして、手をつなぐ以上のことは止められてしまう」
17日に更新されたYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ／藤本美貴』では、元上司の男性に恋をしているという29歳女性のお悩みを紹介。相談者は、「1年ほど前から片思いをしていた」そうで、2人きりで食事に行った帰りに思い切って告白し、「結婚したいと言ったらダメですか?」と伝えたという。実は、元上司も相談者に好意を持っており、両想いだったことがわかったものの、「“年齢差がありすぎるから、普通に考えてよくない”と言われてしまった」「年齢差を気にして、手をつなぐ以上のことは止められてしまう」とこぼした。
「どうしても会いたい」と遠方に住む彼に会いに行き、「“次は俺が会いに行く”と言ってくれた」とうれしそうに語る相談者。しかし、藤本は、「なんだそれ?」とバッサリ。「この彼、めんどくさいですね。年齢差があるとか言ってんのに、“俺も会いに行くよ”って言ってんだよ。どっちなの? 何なの? どういうこと?」と疑問を呈し、「手はつなぐけど、それ以上はなくて。“俺も会いに行くよ”って謎じゃん。諦めさせられてんのか、諦めないようにしてるのか。ちょっと繋ぎ止めてるわけじゃん。それが1番失礼だなって思う。すごい中途半端な上司だね」と切り捨てた。
「なんで手はつなぐのよ? おじさんもちょっとドキドキしたいってこと? 会いに来てどうすんのよ?」と苦言が止まらない藤本。続けて、「話し合いをちゃんとしたほうがいい。だって、それが永遠に続いて、時間の無駄じゃない?」と心配し、「24歳離れてることをわかったうえで、好きだなと思ってるから。年齢差を言っても、前に進まないじゃないって話じゃん」と吐露。相談者は、「結婚したい」と真剣に伝えていることから、「1回怒ってみてもいいかもね。“私は覚悟のもと言ってるのに、覚悟決まってないのはあなたじゃない? ”って」とアドバイスを送っていた。
【編集部MEMO】
藤本美貴が「新しい自分を発掘」すべく、色々なヒト・モノ・コトと出会い、好きなことを見つけ、やりたいことをやっていく様子を届ける目的で、2019年10月に開設したYouTube公式チャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』。4年前のブログでは、「17歳から芸能生活をしてきてありがたい事に守られた環境だったからこそ本当に知らないことや、やった事が沢山あったり…これから色んなYouTubeを通して経験して34歳から新しい藤本美貴を発掘できればいいなと思っています」と意気込みをつづっていた。最近は、視聴者の悩みに答える「ミキティ人生相談」のほか、夫・庄司智春(品川庄司)とのプライベート映像も人気を集めている。