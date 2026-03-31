忙しい日々の中で、プロテイン摂取はしたいけれど、味気ないものばかりで飽きていませんか？「おいしさも健康も諦めたくない！」と願うあなたに朗報です。今日ご紹介する「YOUR BREAD（ユアブレッド）」は、1個で16g以上のタンパク質をパンで手軽に補給できる、まさに夢のようなウェルネスパン。この記事を読めば、なぜ多くの女性がこの高タンパクパンを選び続けるのか、その理由と賢い活用法が全てわかります！

累計30万食突破！「YOUR BREAD」が切り拓く新時代のウェルネス食

「朝食はパン派だけど、もっと健康的な選択肢はないかな…」「プロテインは苦手だけど、手軽にタンパク質を摂りたい！」もしあなたがそんな風に感じているなら、このニュースはきっとあなたの食生活に新しい風を吹き込むことでしょう。

なんと、高タンパクな“ウェルネスパン”である「YOUR BREAD」が、発売から約1年半で累計販売数30万食を突破しました！「パンで高タンパク？」と最初は半信半疑に感じるかもしれませんが、その魅力と実績は、これが単なる健康食品の枠を超えた、新しい食のトレンドであることを示しています。

▲「おいしさ」と「健康」を両立するウェルネスパンとして累計販売30万食を突破

美味しさも健康も諦めない！「YOUR BREAD」の秘密

想像してみてください。いつもの朝食や小腹が空いた時に、美味しくて食べ応えのあるパンを頬張るだけで、成人女性の一食分に近い16g以上のタンパク質が摂れるとしたら？ それが「YOUR BREAD」が提供する新しい体験です。一般的なプロテイン食品につきまとう「味気ない」「粉っぽい」といったイメージを、このパンは鮮やかに打ち破ります。

こだわりのフレーバーと食感

「YOUR BREAD」の最大の魅力は、その美味しさへの徹底したこだわりです。

: 白いパッケージのプレーンは「北海道十勝バター入りのクリーム使用」。まろやかで優しい味わいは、毎日の食卓にぴったりです。タンパク質量も16.1gから16.6gにアップデートされ、美味しさと栄養価の両立を追求しています。

▲プレーンは北海道十勝バター入りのクリーム使用でタンパク質16.6g

: 茶色のパッケージのベルギーチョコは「ベルギーチョコ入りのクリーム使用」。濃厚なチョコレートの風味は、ちょっとしたご褒美にも最適です。こちらはタンパク質18.1gと、さらに高タンパクを実現しています。

▲ベルギーチョコはベルギーチョコ入りのクリーム使用でタンパク質18.1g

さらに、ただ美味しいだけでなく、「ロングライフパン」であることも大きな特徴です。常温で長期間保存できるため、忙しい日のストックや、急な来客、非常食としても非常に便利。イタリアで100年以上受け継がれる伝統製法「パネトーネ種」を使用することで、もっちりとした食感が長く続くように工夫されています。

30万食突破の理由とは？ユーザーの共感を呼ぶ「YOUR BREAD」の進化

「YOUR BREAD」がこれほどまでに多くの人々に選ばれている背景には、現代人のリアルなニーズと、それに応えようとする開発側の熱い想いがあります。

40代以上の女性が牽引するウェルネス志向

注目すべきは、主要な購入層が40代以上の女性で約8割を占めている点です。この世代の女性たちは、自身の健康はもちろん、家族の健康にも目を向け、日々の食事で無理なくタンパク質を取り入れたいと考えている方が多いのではないでしょうか。ユーザーからは、次のような具体的な声が寄せられています。

「外出先で仕事の合間に手軽に食べられる」

「パンとして美味しく、飽きずに食べられる」

「パンでタンパク質が16g摂れるなら、味気ないプロテインよりいい」

これらの声は、「YOUR BREAD」が単なる栄養補助食品ではなく、「毎日の食生活に自然に溶け込み、しかも美味しい」という、誰もが求める理想を叶えていることを物語っています。

顧客と共に歩む商品開発

累計販売数の推移を見ると、着実にファンを増やしていることが分かります。特に2025年9月には新フレーバー「ベルギーチョコ」を投入し、ユーザーアンケートの結果を反映するなど、顧客の声に真摯に耳を傾ける姿勢が伺えます。こうした地道な努力と改善が、Amazonや楽天のランキングで1位を獲得するなどの今日の成功に繋がっているのでしょう。

▲販売開始から着実に実績を伸ばし、特にプレーンは2024年8月の本格販売から急速に拡大

今日から始める「YOUR BREAD」生活！購入方法と賢い選び方

さて、これだけ魅力的な「YOUR BREAD」、どこで手に入れられるのでしょうか？主な購入方法は以下の通りです。

YOUR BREAD 公式ECサイト

Amazon、楽天市場などのECモール

ドラッグストア、調剤薬局、大手スーパー（一部店舗）

普段の買い物ついでに手に入れられる場所が増えているのは嬉しい限りですよね。まずは公式ECサイトやECモールで、お得なセットを探してみるのがおすすめです。

▲2種セット（プレーン6個・ベルギーチョコ6個）で届けられる1ケース12個入り

価格については、一般的な菓子パンと比べると少々高く感じるかもしれません。しかし、1個で成人女性の一食分に近いタンパク質が手軽に摂れる点を踏まえると、単なる菓子パンと比べるのではなく、プロテインバーや他の栄養補助食品と比べてその価値を考えるべきでしょう。美味しく継続できることを考えれば、健康への投資としては納得できる選択肢と言えるのではないでしょうか。

「おいしいから続く」食の未来を創造する株式会社YOUR MEAL

「YOUR BREAD」を手掛ける株式会社YOUR MEAL（ユアミール）は、「人と地球をカラフルに」というパーパス（存在意義）のもと、人々のライフスタイルを豊かにする食の事業を展開しています。

高タンパク・ヘルシー食の分野では、「マッスルデリ」というボディメイクフードサブスクリプション事業や、「マッスルケータリング」など、すでに多くの実績を積み重ねてきました。2023年7月からは国内製糖メーカー最大手であるDM三井グループに参画しており、その信頼性は揺るぎないものとなっています。

▲「YOUR MEAL」は「おいしいから続く」をコンセプトに多様な食の選択肢を提供

彼らの企業哲学は「おいしいものを食べたい」「食を諦めたくない」という、誰もが持つ素直な願いを大切にしています。この想いが、「YOUR BREAD」のおいしさと健康の両立という形で具現化されているのです。

今後は、高タンパクコーヒー「EXIT COFFEE」や冷凍宅食の展開、そして「YOUR BREAD」の新味追加も予定されているとのこと。「おいしいから続く」という彼らの信念が、これからも私たちの食生活をより豊かに、そして健康的にしてくれることでしょう。

▲忙しい現代人の食生活をサポートする「YOUR BREAD」

あなたの食生活に、おいしい健康を。「YOUR BREAD」が変える日常

「YOUR BREAD」の累計30万食突破は、単なるヒット商品誕生の報せではありません。それは、私たちが「健康のために我慢する」という古い常識から、「健康もおいしさも両立できる」という新しい食の時代へとシフトしていることを示唆しているように感じます。

ぜひ一度、「YOUR BREAD」を試してみてはいかがでしょうか？ きっとあなたの毎日に、嬉しい変化をもたらしてくれるはずです。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。