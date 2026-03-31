侍ジャパン 最新情報

侍ジャパンは、今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていたが、準々決勝敗退に終わった。期待された結果を残せなかったことについて、大谷翔平選手も責任を感じているようだ。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のマイケル・デュアルテ記者が言及した。

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試合では大谷の同点本塁打や山本由伸投手の好投もあり、日本は5-2とリードを奪ったが、その後ベネズエラの猛攻を受けて逆転を許した。試合後の大谷は「本当に悔しい」と語っており、強い無念さをにじませている。

それだけでなく、チームメイトやスタッフへの感謝、対戦国への敬意も示し、最後には日本を下したベネズエラを祝福する言葉も添えた。

2023年大会では世界の頂点に立ち、象徴的な存在として優勝を決めた大谷だが、今回はまったく異なる結末を迎えた。それでも敗戦の中で見せた姿勢は変わらなかった。

大会後に見せた大谷の姿勢についてデュアルテ氏は「彼の言葉には、野球界で最も知名度の高い選手を象徴する謙虚さがにじんでいた。たとえ短い大会であっても、自国の代表として戦うことは、一生分の重みを感じさせるものだ」と言及した。

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