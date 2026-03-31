スウェーデン代表のグレアム・ポッター監督が、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ決勝のポーランド代表戦へと意気込んだ。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ2026の出場権をかけた欧州プレーオフも決勝を残すのみ。パスBでは、スウェーデンとポーランドがその座を懸けて激突。勝者は、日本代表も入っているグループFで本大会を戦うこととなる。

日本の対戦相手になる国ということもあり、注目度も高い戦いに。準決勝ではウクライナ代表をFWヴィクトル・ギェケレシュのハットトリックで下したスウェーデンだが、ポッター監督はポーランドを警戒した。

「火曜日の試合が素晴らしい夜となり、最高の雰囲気になることを楽しみにしている。ポーランドは手強い相手であり、とても危険なチームであることは理解している」

一方で、自分たちに矢印を向けるポッター監督。「我々は自分たちのサッカーに集中する必要があるし、万全の準備を整えることは難しい課題となる」とコメント。それでも、相手へのリスペクトは忘れない。

「私はポーランドのサッカーを大いに尊敬している。彼らは素晴らしいメンタリティと強い決意を持っており、間違いなく我々を苦しめることになるだろう。彼らは素晴らしいチームだ」

運命の一戦は、31日の27時45分キックオフ。スウェーデンが2大会ぶり12回目のW杯出場を決めれば、オランダ代表、チュニジア代表とともに日本とワールドカップ本大会で対戦する。