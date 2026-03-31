AC長野パルセイロは31日、藤本主税監督との契約解除を発表した。なお、後任には小林伸二氏が就任することも発表されている。

藤本氏は1977年生まれの現在48歳。山口県で生まれると、1996年にアビスパ福岡でプロ入り。サンフレッチェ広島、名古屋グランパス、ヴィッセル神戸、大宮アルディージャ、ロアッソ熊本でプレーした。引退後は熊本のジュニアユースで監督業をスタート。熊本ではトップチームでもコーチやヘッドコーチを務めた中、2025年から長野の監督に就任していた。

就任2年目となった今シーズンは、明治安田J2・J3百年構想リーグでEAST-Bを戦っていたが、8試合を終えて未勝利。PK戦負け2試合、敗戦6試合で最下位に位置しており、結果が出ていない中で藤本監督は30日付で契約解除となった。

藤本監督はクラブ公式サイトを通じてコメントしている。

「日頃よりAC長野パルセイロを支えてくださるパートナー企業の皆様、ファン・サポーターの皆様、この度は不甲斐ない成績により大きな失望を与えてしまった事、心よりお詫び申し上げます」

「先日のFC岐阜戦を最後に、AC長野パルセイロを離れることになりました。1年3ヶ月という短い時間ではありましたが、自分なりに試行錯誤しながら努力して参りました。しかし、力及ばず、皆様の期待に応えることができませんでした。勝負の世界である以上、全ては私に責任があります」

「苦しい状況下でも明るく振る舞ってくれた選手たち、私が仕事しやすいように気遣い支えてくれたスタッフ、監督一年生として勝負をさせてくれた西山スポーツダイレクター、厳しい財政の中でも最大限サポートしてくれた澁谷社長をはじめクラブの方々、皆さんの支えに心から感謝しています」

「私は長野を離れますが、百年構想リーグ後半戦、そして26/27シーズンでAC長野パルセイロが上昇気流に乗り躍進してくれること、そしてファン・サポーターの皆さんをはじめ、選手、スタッフ、クラブが笑顔になれる瞬間がたくさん訪れることを心から祈っています。本当にありがとうございました」

後任に就任する小林氏は、大分トリニータやセレッソ大阪、モンテディオ山形、徳島ヴォルティス、清水エスパルス、ギラヴァンツ北九州、栃木SCで監督を歴任。これまで数多くのクラブを昇格させてきたこともあり、「昇格請負人」という異名でも知られている。

2026ー27シーズンはJ2への昇格を目指す長野。小林氏は、クラブを通じてコメントしている。

「この度、AC長野パルセイロの監督に就任いたしました、小林伸二です。現在、チームは厳しい状況にありますが、この環境のなかで挑戦をさせてもらえることを嬉しく思いますし、オファーをいただいたことに感謝しております」

「日々のトレーニングから積み上げを大切にし、チームとしての逞しさと前進をテーマに持ちながら、順位向上に向けて全力で取り組んでまいります。選手・スタッフ・クラブが一丸となってシーズンを戦い抜きます。ファン・サポーターの皆様のご声援が、チームにとって大きな力となります。熱いご支援・ご声援をよろしくお願いいたします」

なお、藤本監督の下でヘッドコーチを務めていた石原田啓太氏も併せて契約解除。新たなヘッドコーチには、小林新監督の下で多くのクラブでコーチを務めてきた長島裕明氏が就任する。