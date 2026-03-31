大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、クレイトン・カーショー投手が現役を引退した。これに伴い、今季からはマックス・マンシー内野手がチーム最古参になったが、本人は自分がこのような存在になるとは予想していなかったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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マンシーはメジャーデビューした2015年から2016年にかけオークランド・アスレチックス（現アスレチックス）でプレーした後、2017年にマイナー契約でドジャース入り。翌2018年にメジャー契約を結んでからは、主力野手の一人として活躍を続けている。

同メディアは「マンシーは昨季終了時にメジャー在籍年数が8年に達し、わずかにキケ・ヘルナンデス内野手を上回った。キケはマンシーより3年早い2015年にドジャースへ加入したが、2021年～2023年途中まではボストン・レッドソックスで過ごしたため、在籍年数は約7年となっている」と現状に言及。

続けて、「MLB.comのソニア・チェン記者によると、マンシーは自分がこのような立場になるとは思ってもみなかったが、ドジャースでの道のりに非常に感謝しているという」としつつ、「まさかこんなことになるなんて、全く想像もしていなかった。オークランドにいた頃の自分は、自分自身を完全には信じきれていなかった。それが問題の一つだった。ここまで来られるなんて思いもしなかった。本当に特別な道のりだったし、心から感謝している」という本人のコメントを伝えている。

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