リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年4月運勢ランキング」を発表した。

2026年4月運勢ランキング

12位「天秤座」

12位は天秤座

前半と後半でムードが大きく変わります。前半は、見極めの時期。人間・恋愛関係・家にあるモノ、すべて「今のあなたに必要かどうか？」見極めたい時期です。

必要のないものは売る等して処分し、必要のない関係からは、距離を置きましょう。

また仕事面や勉強面では「喜んで協力してくれる人か？」を見極めるのにも良い時期です。

後半は、年上・目上の方がラッキーパーソン。おごってくれる等、金銭面で何かと助けてくれる人が現れるでしょう。

お相手が家族や親族等の場合、お金やモノを相続する可能性も。お金に限らず、恋愛面もサポートしてくれる可能性があります。

11位「蠍座」

11位は蠍座

担う役割が増える1か月。昇進したり、何らかの係を任されたりする可能性もあります。

職場では新人さんの面倒を見て、自宅では環境が変わったパートナーや兄弟の面倒を見る。こんな蠍座さんも出てくる気配です。

「やらなきゃ！」に追われてしんどい時には「これ、やったらどんなメリットがある？」と考えて。前向きな気持ちを取り戻せるでしょう。

またある程度、家事を便利家電に任せる等、当たり前だと思っていたことのやり方を変えるのもおすすめ。

「何となく」ではなく「これに任せて浮いた時間で趣味を極めたい」等、目的のある出費にはツキがあります。

10位「双子座」

10位は双子座

プライベートで、幸せを感じることが増える見込み。「親が自分の考えを分かってくれた」「友達が助けてくれた」等、うれしいことが増えるでしょう。

反面、仕事や恋愛の場面では焦ることが増える見込み。ですが、双子座さんが思うほど、現状は悪くないでしょう。

冷静になれば、上がっている成果は山のようにあるはず。特に恋愛面では「お相手を私に夢中にさせたい」という気持ちが盛り上がりますが、現状維持で良いはずです。

焦りや不安を覚えたら、仕事や勉強、家事に専念して。難しい仕事や、やったことのない勉強法・家事スキルに挑戦すると、成果を出しやすくなります。

9位「乙女座」

9位は乙女座

「これ、もう無理かな？」と感じる状況・モノ・関係を変えることに向く1か月。

腐れ縁や、仕方なしで付き合っている人と距離を置く、何年も使っていないものを売る。 こういった行動にツキがあります。

また、連絡手段ももっと自分に合うものがないか、捜してみると良いでしょう。

交際相手のいる方は、結婚のチャンス。シングルさんも、恋人登場の見込みがあります。

幸い、お金は味方する時期なので、思い切って結婚に踏み出したり、豪華なデートをするのもおすすめです。

考えがまとまらない時は、美術館や博物館に行くと、良いヒントを得られるでしょう。

8位「山羊座」

8位は山羊座

仕事や勉強面が充実する予感。大きな目標や夢がある山羊座さんには、その実現の時が近づいてくるでしょう。

若干、周りをリードする場面も出てくる見込み。作業手順を見直すと、とんとん拍子に作業が進むようになるでしょう。

何が変わったわけでもないのに、上手な恋と仕事の両立の方法が見つかるのもこの時期。 また、恋人募集中の方は、職場や学校で出会いがある見込みです。

山羊座さんから見て「何だかこの人不思議。芸能人みたい」と思う人がラッキーパーソン。

嫌でなければそれなり、会話をするようにすると、思わぬラッキーを運んでくれるでしょう。

7位「魚座」

7位は魚座

「新しい」」にツキのある時期。お金にもツキのある時期なので、使いすぎない程度に洋服やコスメを新調しても良いでしょう。アクセサリーや小物を自作するのもアリです。

また、魚座さんによっては昇進や異動のありうる時期。目標を明確にし、長所を生かすことを意識しましょう。周りからの理解を得て、前進しやすくなります。

そこまで大きな変化はなくても、副収入源を見つける可能性も。やる気をもって、積極的に取り組んで正解です。

仕事や勉強が忙しくなる分、恋する時間が確保しづらくなるかも。ですが、頑張って恋人やパートナーと会話する時間を持つことで、信頼関係を築けます。

出会いを求めている方は、仕事や勉強の場に目を向けると良いでしょう。

6位「水瓶座」

6位は水瓶座

懐かしい場所や、人にツキのある1か月。欲しかったものをもらったり、仕事に対するアドバイスをもらえる気配です。

職場や学校等でも、周りの人から高評価を得る見込み。水瓶座さんにとっては何気なくしていたことが、評価の対象になるでしょう。

また、恋愛にもツキのある時期。進展の見込めない縁は切り、進展させたい恋ならば周りの協力を得て、前進させましょう。うまくいけば結婚やカップル成立、復縁も見込めます。

お金は計画的かつ、控え目に使って正解。ただし、何かと対人関係が忙しい時期なので、疲れを溜めがちです。体や心を癒すことには、活用しましょう。

5位「獅子座」

5位は獅子座

ステップアップの時期。異動や昇進が見込めます。

人、出来事との出会いには、積極的に関わって。対人運もアップするので、話が弾み、良い時間を過ごせるでしょう。

「新しい場で結果を出したい！」という気持ちが高まりますが、1人での頑張りすぎは禁物です。周りの協力を得ながら進めると「デキる人」という評価が高まります。

恋愛は、カップル成立や婚約のチャンス期。一方、進展の見込めない関係は切りたい時期です。

変化の多い時期なので、心身のケアもしたいもの。その分のお金は、月初めのうちにとっておきましょう。髪のカットやヘッドスパもおすすめです。

4位「射手座」

4位は射手座

仕事運好調な1か月。若干、ルールが厳しいなと思う部分はあるかもしれません。ですが、仲間に頼れば良い抜け道が見つかる予感。結果的に、思い通りに運ぶことが多いでしょう。

頼ることを「依存」」と思わず、積極的に頼ると、良い人脈を築ける時期でもあります。特に、年上の方には頼りましょう。

恋愛は、ちょっと豪華なデートにツキあり。その中でお相手から告白されたり、結婚を持ち掛けられる見込みもあります。

シングルさんも、少し豪華な場所でのイベントに貌を出すと良いでしょう。お金が味方をしてくれる時期なので、ある程度恋に投資するのはOKです。

3位「牡羊座」

3位は牡羊座

頑張ってきた成果を受け取る時期。何かと幸せを感じる機会が多いでしょう。

特に後輩や子ども等、人を育ててきた方は「やりきった！」という気持ちを味わうことが多い予感。

モノ作りやプロジェクトを進めてきた方も、素晴らしい成果を上げて、注目の的になる見込みです。

お世話になった方にはお礼をする等、謙虚な姿勢を忘れなければ、幸運が長続きするでしょう。

月の後半は、片付けや心身を休ませることに取り組んで。来月以降の運気の波に乗りやすくなります。

余力があれば、次の目標に向けて計画を練って。この1か月を最高の形で締めくくれるでしょう。

2位「牡牛座」

2位は牡牛座

好調期の到来です。対人・恋愛・金運と多方面で運気がアップします。仕事や勉強もやるべきことは増える見込みですが、やればやるほど成果が出る見込みです。

また「自分でも忘れていたような業績や成果」に注目が集まる時。それをきっかけに、臨時収入を得られる可能性も。

少し貯金に回しておくことをおすすめしますが、自己投資に使うのもおすすめです。

特に今月、意識して持ちたいのは「仲間との時間」。友人でも同僚でも、仲間と呼べる人と会う機会を増やしましょう。

できれば、将来のビジョンを語り合う時間を持って。長年温めている夢や目標の実現につながります。

1位「蟹座」

1位は蟹座

成果が出てくる1か月。特に、恋愛面と仕事面で、成果が出始めるでしょう。

月の前半は、恋愛面で出会いが増える見込み。仕事面では「私、こんな結果が出したかったの！」ということが現実になる可能性も高い時です。

面倒な作業ほど丁寧にこなし、自分磨きを忘れないことが、成功のカギになります。

後半は、さらに大きな結果が出る見込み。恋愛面ならば、憧れていた人との交際スタート、婚約や結婚が見込める時です。

仕事面ならば、臨時収入が得られたり、引き抜きを受けるといったことが、起きやすい時期。いずれも、蟹座さんのここまでの頑張りが理由になるでしょう。