能登に新たな目的地をつくる音楽祭「だらぼち音楽祭」始動、THA BLUE HERBら出演

音楽の力で能登半島に新たな”引力”を生み出す音楽祭「だらぼち音楽祭」が、2026年5月16日（土）、石川県鳳珠郡能登町・Heart & Beer 日本海倶楽部にて開催される。

本イベントは、震災以降の能登において支援や復旧にとどまらず、能登半島の文化や風土を背景に、新たな祭やカルチャーを生み出し、訪れる理由そのものとなる”目的地”を生み出す試みとして構想された。能登に「祭」を、能登に「カルチャー」を、能登に「目的地」を、というビジョンのもと、音楽の力で能登に新しい引力を生み出し、創造的復興の礎を築くことを目指す。

初開催となる本年は能登と関わりのあるアーティストを中心に、多様な表現者が集う。加えて、約400年の歴史を持つ彌榮太鼓など能登の伝統芸能、地域の発酵文化や食文化を楽しめる飲食エリアやマーケットも展開され、音楽にとどまらない多様な体験を楽しむことができる。

＜イベント情報＞

だらぼち音楽祭

2026年5月16日（土）

時間：10:00〜21:00 ※タイムテーブル後日リリース

会場：Heart & Beer 日本海倶楽部（石川県鳳珠郡能登町立壁92）

出演アーティスト：

THA BLUE HERB / DJ KENSEI / 刃頭 / 切腹ピストルズ / タテタカコ / ALKDO / SOFT / KEISON / 南部式 / YOSHIHARU YOSHIDA / 青谷明日香 / NattyNuts / DJ YOSHIMITSU /

彌榮太鼓 and more

入場券：5,000円（税込） （駐車場無料 / 18歳以下無料）

チケット販売サイト：https://darabochi.stores.jp/ （一般販売開始中）

オフィシャルサイト：https://darabochi.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/darabochi.fes/

主催・企画 ：だらぼち音楽祭実行委員会

協力：AlphaTheta株式会社、AlphaTheta横浜DJ Lab

後援：能登町、北國新聞社、興能信用金庫