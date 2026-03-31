「ブンデスリーガでバイエルンとやって、ことごとく決められているので。決め返して、勝ちたいなと思います」。そう力強く宣言したのは、町野修斗だ。

「ことごとく決められている」という相手は、バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインのこと。世界的ストライカーのケインとは、ブンデスリーガの舞台で対戦し、その決定力の高さを目の当たりにしてきた。両者ともストライカーのため、直接的なマッチアップは見込めないが、明日は国を代表する舞台で再び相まみえる。

昨年11月に行われたボリビア代表との一戦、町野は途中出場からゴールをマーク。得点後は渾身のガッツポーズ、通称“飛ばないケイン”を披露した。ケインのゴールセレブレーションに町野流のアレンジを加えた形で、日本代表の舞台裏に迫る人気コンテンツ『Team Cam』にも収録され、話題を呼んだ。「クラブではやらないですけど、代表ではやっています。流行らせています」と話していた町野。明日はケインが“飛ぶ”のか、町野が“飛ばない”のか……。「見せられるようにしたいです」と意欲を示している。

28日に行われたスコットランド代表戦では、ベンチ入りするも出番は訪れず。練習では主に左シャドーを務め、ケガ明けの三笘薫のコンディションによっては先発の可能性もある。「どこで出るかは分からないですけど、自分を証明するチャンスはあると思うのでやるだけ」と闘志を燃やした。

スコットランド戦では攻撃的な『3-1-4-2』布陣にもトライした。明日の一戦でも展開によっては、前線に人数を割く采配も考えられる。「得点を取りに行くシーンはあると思うので、強敵ではありますけど、結果を残せるように。準備はしてきました」。その力をウェンブリーのピッチで解き放つ時だ。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

【Team Cam】“飛ばないケイン”を披露する町野修斗