国際親善試合が30日に行われ、ドイツ代表とガーナ代表が対戦した。

ドイツはFIFAワールドカップ2026欧州予選・グループAを5勝1敗の首位で通過し、本大会出場を確定。27日に行われたスイス代表との国際親善試合でもフロリアン・ヴィルツが2G2Aの活躍を披露し、4－3で激戦を制した。

対するガーナ代表は、FIFAワールドカップ2026アフリカ予選以降は、昨年11月の日本代表戦から数えて3連敗を喫していた。

FIFAワールドカップ2026に出場する両チームによる試合は、立ち上がりからドイツが立て続けにチャンスを作る展開となる。だが、最後に決めきることができず、肝心のゴールを奪うことができない。対する

スコアレスのまま迎えた前半アディショナルタイム3分、ドイツはPKを獲得。カイ・ハヴァーツがこれを沈め、遂にドイツが先制する。前半はドイツの1点リードで終えた。

後半もドイツが主導権を握り続けるなか、ガーナは56分にアクシデントが発生。コジョ・ペプラ・オポンが負傷により交代を余儀なくされ、デリク・ルカッセンが途中出場する。

すると70分、自陣でのビルドアップから敵陣深くでデリック・ケーンがボールを持つと、そのままカットインして折り返しのパスを送り、アブドゥル・ファタウ・イサハクが合わせてシュート。これがゴール右に吸い込まれ、ガーナが同点に追いついた。

しかし88分、ドイツが再びリードを奪う。ジョシュア・キミッヒの縦パスをレン・ゴレツカがフリックし、ボックス内でレロイ・サネが頭で落とすと、最後はデニズ・ウンダヴがゴールに押し込んだ。

試合はこのまま終了し、ドイツが2－1でガーナに勝利した。なお、これでドイツは7連勝、一方のガーナは4連敗となった。

【スコア】

ドイツ代表 2－1 ガーナ代表

【得点者】

1－0 45＋3分 カイ・ハヴァーツ（PK／ドイツ代表）

1－1 70分 アブドゥル・ファタウ・イサハク（ガーナ代表）

2－1 88分 デニス・ウンダブ（ドイツ代表）



