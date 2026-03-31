フジテレビ系の2時間生放送バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)が、きょう31日にスタート。これにより同局の火曜日は、早朝の『めざましテレビ全部見せ』から16時間にわたり生放送が続くことになる。

あばれる君

今回は3つの企画を通して、普段はなかなか見えてこない教育現場の実情に迫る。

まずは、「現役教師たちが生徒にザンゲしたい本音を超調査!」。長年教壇に立ってきた教師たちが、生徒に対して密かに抱えてきた後悔や謝りたい思いを、“ザンゲ”という形で告白する。クラス替えの知られざる決め方や、近年問題視される“モンスターペアレント”の実態、さらに教師自身が直面した葛藤まで、普段は語られない現場のリアルな声を掘り下げる。番組特製の“ザンゲ室”では、神父役としてあばれる君が本音を引き出していく。

続いては、「授業で笑いをとるマニュアルは本当に使えるのか!? を超調査!」。面白い授業をしたいものの、うまくいかないと悩む教師に向けた“マニュアル本”の存在に着目し、その内容通りに授業を行えば本当に笑いが起こるのかを検証する企画だ。実際の教育現場で教師がマニュアルを実践し、その効果を確かめる様子を、ロケ担当の嶋佐が届ける。

さらに、春日俊彰(オードリー)は「学校備品の値段を超調査!」に挑戦。机や椅子、黒板など、学校で日常的に使われている備品が実際にいくらするのか、あまり知られていない“学校のお金事情”を体当たりでリサーチしていく。

嶋佐は、初回ロケについて「すごくいいロケでした! いいものを見せてもらいましたね」と手応えを語り、「先生がマニュアルを実践しているところは、すごくリアルだったし、子どもの反応も素直で見応えあって、ほっこりしたり、思わず泣きそうなシーンもありました」とコメント。見どころについては、「僕が知らなかったこと、かつ興味深い内容を超調査させてもらって、とてもおもしろかったです」とした上で、「ぜひリアルタイムでライブ感を楽しんでもらいたいですね!」と呼びかけた。

あばれる君は教師たちの告白企画について、「先生方が、ここまで話してくれたことにびっくりしました」と驚きを明かし、「学校の取り決めの謎や、クラス替えの謎などが解明された気がします」とコメント。「モンスターペアレントの対処法や、先生たちが行事について内心どう思っているのかなど、ショッキングでありながらも興味深かった」と振り返り、「先生のつらいこと、本音を思いっきり聞けるVTRになっていると思います!」とアピールした。

なお、同番組には秋元真夏がレギュラー出演する。

嶋佐和也

【編集部MEMO】

今回の新番組について、カズレーザーは「フジテレビの清水社長が“これからはフジテレビはIPとリセールできるコンテンツに全振りで進むんだ!”と言っていたのに、“生放送バラエティ”という一見すると真逆なことを始めている(笑)! なんでこんな反旗を翻すような番組が始まるのか!と思いましたが、だからこそ面白そうだなと、とにかくワクワクしています」とコメントしている。

(C)フジテレビ