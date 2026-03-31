中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』2時間スペシャルが、きょう31日(19:00～)に放送。千葉・千葉市にある、創業3年目の御食事処が登場する。

オモウマい御食事処の店主

「食べた記憶がない味」と客がうなる「あさりカレー」(500円)は、本マグロのアラで取った海鮮ダシを3度濾し、3～4種類のルーをブレンド。出来上がったカレールーを、炒めたアサリと自家製カツオ昆布ダシを合わせたものに加えて完成となる。

ほかにも国産の豚の白モツを使った「もつ煮」(500円)や、「鶏の竜田揚げ」(500円)、「しょうが焼き丼」(500円)やラム肉を使った「ジンギスカン丼」(500円)など、メニューも豊富。さらに、「足元が悪いので」と通常500円の「あさりカレー」を100円で提供したり、「もつ煮」を無料でサービスしたりすることは日常茶飯事だ。

店主お任せで全9品が次々と提供される「食べさせ放題」も1,500円と破格になっている。「うちの味を知ってもらいたい」「マイナスだけど色々サービスしちゃう」と、店主はその意図を笑顔で話す。だが、普段の客の数は平均2人と、経営的には大ピンチだ。

たまたま来店し、店の味を気に入ってくれた経営コンサルタントの客から「クセの強すぎる外観を変えてみては?」と提案された店主。だが、なかなか首を縦に振らないその理由とは――。

ゲストには、長谷川忍(シソンヌ)、EXILE TAKAHIRO(EXILE)、安藤美姫、トラウデン直美、佐野愛花・増田彩乃(CUTIE STREET)が出演する。

【編集部MEMO】

今回の放送ではほかにも、福岡県福岡市の「おもてなスイーツ おもてなスピード テキパキ動クレープ店長」が登場。また、大阪府大阪市の「Giro」と石川県能登町の「津久司」のコラボが繰り広げられる。

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