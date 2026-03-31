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OUT
9番 小深田 大翔 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
ソ0-1楽
8番 太田 光 レフトヒット 楽天得点！ ソ 0-1 楽 ランナー：1、2塁
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OUT
7番 黒川 史陽 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
6番 村林 一輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
5番 浅村 栄斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 野村 勇 サードライナー 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
6番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 柳田 悠岐 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー辰己 涼介 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
3番 Ｌ・ボイト レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 辰己 涼介 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 佐藤 直樹 ライトヒット ランナー：1塁
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3番 柳町 達 セカンドゴロ 3アウト
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2番 近藤 健介 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 周東 佑京 ピッチャーゴロ 1アウト
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