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2026.03.31 16:00 楽天モバイル 最強パーク宮城
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 0 0 2 0
楽天 0 1 1 3 0

  • OUT

    9番 小深田 大翔 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    ソ0-1楽

    8番 太田 光 レフトヒット 楽天得点！ ソ 0-1 楽 ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 黒川 史陽 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    6番 村林 一輝 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 浅村 栄斗 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    8番 海野 隆司 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 野村 勇 サードライナー 2アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 栗原 陵矢 ライトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 山川 穂高 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー辰己 涼介 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 Ｌ・ボイト レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 辰己 涼介 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 佐藤 直樹 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 柳町 達 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 近藤 健介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 周東 佑京 ピッチャーゴロ 1アウト

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