大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの開幕3連戦で3連勝を収めた。2戦目、3戦目に出場したアレックス・フリーランド内野手もいい滑り出しを見せたが、今後もこの調子でいけるかは不透明かもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

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フリーランドは2戦目に「9番・二塁」でスタメン起用されると、3打数2安打、1本塁打、2打点と活躍。3戦目は終盤に代打起用され凡退したものの、開幕カード終了時点では打率.500、1本、2打点といった打撃成績になっている。

同メディアは「豊富な層の厚さを持つドジャースは、状況次第ですぐに入れ替えを行うことができる。そのため、これらの選手たちは確実に最も大きなプレッシャーの中で、しかも短期間で結果を出すことを求められている」としつつ、フリーランドを含む3選手をピックアップ。

フリーランドについては、「ミゲル・ロハス内野手とともに二塁のプラトーンを担う役割は決して安泰とはいえない。デーブ・ロバーツ監督もこの起用を説明する中で含みのある警告を付け加えており、フリーランドはスプリングトレーニングで質の高い打席をいくつか見せたものの、実際に打球を飛ばし始める必要があるとされた。マイナー降格オプションを持っているため、シーズンを通して何度か入れ替えを繰り返すことになっても不思議ではない」と指摘している。

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