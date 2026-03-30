「なんてこった！」村上宗隆獲得を見送りで他球団は後悔か。3戦連続ホーム…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、2026シーズン開幕直後から爆発的な活躍を見せている。同選手の獲得を見送った球団の中には、後悔しているチームもある可能性があると米メディア『ソドモジョ』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

2022年には141試合で56本塁打を記録しており、パワーヒッターとしての実力は、早くから米国にも知れ渡っていた。

実際、ニューヨーク・メッツのデビッド・スターンズ編成本部長が来日して視察したこともある。

その期待感から、オフシーズンに東京ヤクルトスワローズからポスティング公示された当初は、長期契約で1億ドル（約159億円）以上になるとの予測もあった。

しかし、当初予想されていたような激しい争奪戦ではなく、期限間近になっても静かな状態が続く。

そして、実際に獲得に動いたのは、ロサンゼルス・ドジャースといった近年日本人選手を集めている強豪球団ではなく、昨季ア・リーグ中地区で最下位に沈んだホワイトソックスだった。

最終的にホワイトソックスは村上と2年総額3400万ドル（約53億4000万円）の契約を結び、将来が期待されるパワーヒッターの獲得に成功している。

予想外の事態に至った背景には、空振りの多さと守備の懸念があったとされる。

だが、蓋を開けてみれば、村上はMLBデビュー戦から3試合連続でホームランを記録し、全米が度肝を抜かれている。

それを踏まえ、同メディアは「シアトル・マリナーズは、村上を巡る争奪戦で下した決断について、他のチームと同様に反省している。

おそらく現実的な可能性はなかっただろうが、なんてこった！」と、後悔した様子で報じている。

マリナーズと言えば、かつてイチロー氏が活躍した球団として名が知られている。

同メディアは「マリナーズがイチローに賭けたことで、日本人野手がメジャーリーグに進出する道を切り開いたと言えるだろう。

イチローは2001年に驚異的なデビューを果たし、その後殿堂入りを果たすキャリアを歩み始めた。

今回、村上がメジャーリーグで華々しいスタートを切ったため、マリナーズファンはもし彼がシアトルにいたら、どうなっていただろうかと想像を巡らせている」と伝えた。

村上が今後も大活躍を続けるなら、獲得しなかったことを後悔する球団は増えていくかもしれない。

【関連記事】

【了】