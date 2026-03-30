ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第13回ライブ配信が3月26日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、バンド「SCOOBIE DO」のドラマーでMLB解説者のオカモト“MOBY”タクヤ氏、大リーグなどの実況を担当している下村泰司氏が出演。

番組では福島氏が、ワールドシリーズ（以下、WS）3連覇を目指すロサンゼルス・ドジャースの今季の戦い方について見解を示した。ナ・リーグ西地区のライバル事情に触れながらも、真に重要なのはレギュラーシーズンの勝ち星の積み上げ方だと指摘している。

同地区にはサンフランシスコ・ジャイアンツやサンディエゴ・パドレス、アリゾナ・ダイヤモンドバックスといったライバルが存在するが、現状はいずれも「勝率5割前後のチーム」との見方を示す。

その中で福島氏が強調したのが、レギュラーシーズンでの“勝ちすぎ”を避ける重要性。一般的には勝利数が多いほど有利と考えられるが、福島氏は「ドジャースは、いかに100勝未満で（地区）優勝できるかですよ」と語る。

「レギュラーシーズンに全力を注ぐと、ポストシーズンで勝てないから、レギュラーシーズンを抑えて勝つ。だから去年も一昨年も100勝未満でワールドチャンピオンになったんですよ」

実際、100勝を大きく超えるようなシーズンを送ったチームが、短期決戦で力を発揮できないケースも少なくない。現にドジャースは2017年から2023年までに5度のシーズン100勝以上を記録したが、いずれもWS制覇には届かなかった。

そのため、ドジャースに求められるのは、シーズンを通して力を出し切るのではなく、適度に出力をコントロールしながら勝ち切る戦い方だという。余力を残した状態でポストシーズンに臨むことが、最終的な世界一への近道になると見ている。

層の厚い戦力を誇るドジャースだからこそ可能な“ペース配分”。福島氏の指摘は、長丁場と短期決戦を見据えた戦略の重要性を改めて浮き彫りにしている。

さらに、番組内ではドジャースとユニクロのパートナーシップ契約についても話が及び、出演者たちが見解を示した。福島氏がドジャー・スタジアムに設置されたユニクロの巨大看板について苦言を呈すシーンもあり、番組内ではその理由が語られている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

「なんで赤なんだ！」ユニクロの巨大看板にMLB評論家が苦言

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

https://www.youtube.com/live/tkB7HSZwDuY?si=Tbyk1lkTdKxSDWnH&t=3781

【関連記事】

【了】