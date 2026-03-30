「もう少し時間がかかる」鈴木誠也の復帰はまだ先？　順調に回復も「重要…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手は、故障者リスト（IL）入りして2026シーズンを迎えている。軽度の膝の後十字靭帯（PCL）捻挫ではあるが、離脱期間が当初の予想よりも長くなる可能性が浮上した。米メディア『ブリーチャーネーション』が報じている。

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鈴木は侍ジャパンのメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加し、準々決勝でベネズエラと対戦した。

初回に四球を選び出塁するが、続けて二塁への盗塁を試みた際、不自然な形でスライディングしたことにより足を痛めてしまう。

後日、MRI検査の結果、膝の後十字靭帯を捻挫したことが判明。

シーズン開幕に間に合わないことは確定したが、4月上旬のロサンゼルス・エンゼルス戦で復帰するとの楽観的な見方があった。

実際、鈴木は順調に回復しており、大きな膝用ブレースなしで走れるようになっている。

しかし、同メディアによると「最短で水曜日に解除可能ではあるものの、その日に復帰する兆しは今のところない。

つまり、当初の楽観的な見通しよりも、もう少し時間がかかる可能性が高い」という。

それを踏まえた上で「もしマイナーで複数試合に出場し、さらに休養日やコンディション確認、移動日などが必要となれば、復帰は来週半ばのタンパベイ・レイズ遠征（4月6日開始）あたり、あるいは4月10日開始の本拠地ピッツバーグ・パイレーツ戦の週末までずれ込むかもしれない」と予想した。

さらに、同メディアは「最も大切なのは、鈴木が万全の状態で復帰し、しっかり調整を終えた上で、打線に貢献できる状態になること」と強調しており、 膝に不安を抱えたまま出場を続けることで怪我が悪化する恐れもあるため、カブスは慎重に鈴木の復帰時期を見極める必要があるだろう。

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