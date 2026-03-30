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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、開幕から先発ローテーションに復帰している。しかし、スプリングトレーニングでは不安定な投球が続き、マイナー降格の可能性も拭いきれない。米メディア『トータル・プロ・スポーツ』のパランジョイ・ゴスワミ記者が報じた。

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佐々木は昨季、故障で長期離脱を経験しながらも、ポストシーズンではリリーフとして復帰。慣れないリリーフながらも圧巻の投球を見せ、ドジャースのワールドシリーズ連覇に貢献した。

しかし、今春から先発に復帰した佐々木は期待された結果を残せていない。なぜストライクが入らないのかわかっておらず、開幕までに修正できるかも不透明だと指摘されている。

主力のブレイク・スネル投手が怪我で離脱しているドジャースとしては、かつてトッププロスペクトとして期待された佐々木を立て直す必要がある。状況次第ではマイナー降格もあるようだ。

懸念される佐々木の状態について、ゴスワミ氏は「彼はスプリングトレーニングでの4試合の登板で防御率15.58という成績に終わった。最終登板では2回を投げきれず6個の四球を与え、66球中ストライクはわずか32球にとどまった」と言及した。

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