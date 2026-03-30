レアル・マドリードに所属するイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、明日行われるキリンワールドチャレンジ2026 日本代表戦を欠場することが決まった。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は英BBCの取材に対して「ジュードは筋肉のケガから復帰したばかり。何が起こるかわからないため、リスクは冒したくない」とベリンガムの欠場を明言。ベリンガムは約1カ月半の負傷離脱から、前日復帰を果たしたばかり。3月のイングランド代表メンバーに名を連ねたが、27日のウルグアイ代表戦も出場しなかった。

今回のイングランドは2チーム編成となっており、ウルグアイ戦後にGKディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）、DFニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）、DFエズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）、DFマーク・グエイ（マンチェスター・シティ）、DFダン・バーン（ニューカッスル）、MFエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）、MFモーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）、FWアンソニー・ゴードン（ニューカッスル）、FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）の合計9選手が合流。グエイやケインらが、日本戦のスタメンに名を連ねる可能性が高いと報じられている。