疲れがとれないビジネスパーソンへ…累計“50万着”突破の宝島社の疲労回復ウェア「リカバリープロラボ」が人気の理由とは？

◆50万着突破！人気リカバリーウェアの魅力
佐原：元々はアスリート向けの商品が多かったリカバリーウェアですが、現在はビジネスパーソンや主婦など、幅広い層に人気のアイテムとなっています。そこで今回は、宝島社の藤定さんにお越しいただき、リカバリーウェア「Recoverypro Lab.」についてお話を伺います。藤定さん、よろしくお願いします。
藤定：よろしくお願いします。正式な商品名は「［一般医療機器］Recoverypro Lab.」で、出版社が本気で作った疲労回復ウェアとして、2023年に誕生しました。“着るだけで疲れがとれる服”として好評で、おかげさまで、現在までに累計50万着を突破する大ヒット商品となっています。
佐原：私も見ましたが、ファッション性が高く、ルームウェアでありながらシンプルで飽きのこない、着回しできるデザインなので、外出時にも着られるウェアだなと思いました。
藤定：ありがとうございます。コレド日本橋（東京都）3階にある公式ショップ「Recoverypro Lab. 疲労回復ウェアSHOP by宝島社」では、リカバリープロラボの良さをじっくり体感いただけます。この公式ショップには、ベーシックラインからキャラクターデザインやファッション誌とのコラボ商品、インナーといった新商品まで、豊富なアイテムを取り揃えています。
おかげさまで、購入したお客さまからも「着心地の良さ」を大変評価いただいています。私たちがとてもこだわった部分で、私自身も365日、昼も夜も「リカバリープロラボ」を着て生活しています。手触りなどをご自身で確かめていただき、納得したうえで買っていただければうれしいです。
＜番組概要＞
番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS
パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）
放送日時：毎週土曜7:25～7:30
番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness