疲れがとれないビジネスパーソンへ…累計“50万着”突破の宝島社の疲労回復ウェア「リカバリープロラボ」が人気の理由とは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。3月28日（土）の放送は、株式会社宝島社 執行役員 コンテンツ＆プロダクツ局 局長の藤定修一さんをお迎えして［一般医療機器］Recoverypro Lab.（リカバリープロラボ）について伺いました。

◆50万着突破！人気リカバリーウェアの魅力

佐原：元々はアスリート向けの商品が多かったリカバリーウェアですが、現在はビジネスパーソンや主婦など、幅広い層に人気のアイテムとなっています。そこで今回は、宝島社の藤定さんにお越しいただき、リカバリーウェア「Recoverypro Lab.」についてお話を伺います。藤定さん、よろしくお願いします。

藤定：よろしくお願いします。正式な商品名は「［一般医療機器］Recoverypro Lab.」で、出版社が本気で作った疲労回復ウェアとして、2023年に誕生しました。“着るだけで疲れがとれる服”として好評で、おかげさまで、現在までに累計50万着を突破する大ヒット商品となっています。

佐原：私も見ましたが、ファッション性が高く、ルームウェアでありながらシンプルで飽きのこない、着回しできるデザインなので、外出時にも着られるウェアだなと思いました。

藤定：ありがとうございます。コレド日本橋（東京都）3階にある公式ショップ「Recoverypro Lab. 疲労回復ウェアSHOP by宝島社」では、リカバリープロラボの良さをじっくり体感いただけます。この公式ショップには、ベーシックラインからキャラクターデザインやファッション誌とのコラボ商品、インナーといった新商品まで、豊富なアイテムを取り揃えています。

おかげさまで、購入したお客さまからも「着心地の良さ」を大変評価いただいています。私たちがとてもこだわった部分で、私自身も365日、昼も夜も「リカバリープロラボ」を着て生活しています。手触りなどをご自身で確かめていただき、納得したうえで買っていただければうれしいです。

＜番組概要＞

番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESS

パーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）

放送日時：毎週土曜7:25～7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness