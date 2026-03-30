イングランド代表MFエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）が、31日に行われる「キリンワールドチャレンジ2026」の日本代表戦を前に記者会見に出席し、日本の印象を語った。

FIFAワールドカップ2026に出場するイングランド。ワールドカップに臨むメンバー発表前の最後の活動は、ウルグアイ代表と日本代表との連戦となった。ウルグアイを相手には1ー1のドローとなった中、31日には日本戦を控えることに。日本とは2010年の南アフリカW杯前に対戦して以来、約16年ぶりの顔合わせとなる。

ウルグアイ戦は休養のために出番がなかったアンダーソン。記者会見では日本代表の印象を問われ「彼らは本当に良いチームだと思う」とコメント。「ここ数年素晴らしい戦いを見せていると思うし、（直近の）17試合で1敗しかしていない（※正しくは2敗）。間違いなく優れたチームだ。タフな戦いになると思うが、対戦を楽しみにしている」とコメント。日本を高く評価しているようだ。

その日本は28日にスコットランド代表と対戦し1ー0で勝利。日本のパス回しやプレスについて映像を見ているとのこと。「ミーティングなどで彼らのプレーを少し分析した。間違いなく手強い相手だと予想しているし、先ほども言ったように、明日（の試合）でそれを証明しなければならない」と、しっかりと戦いたいと語った。

今回の日本代表には、MF三笘薫（ブライトン）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス）、MF田中碧（リーズ）とプレミアリーグでプレーする3選手が招集されている。アンダーソンも対戦した経験のある選手がいる中で「間違いなく危険な選手たちがいる。ウイングには（守備陣に）問題を引き起こせる三笘がいるし、鎌田も…。各リーグのトッププレイヤーが揃っているし、良いチームになると思う」と、個々の能力も高いチームだと警戒した。

日本代表vsイングランド代表は、31日の27時45分（4月1日の3時45分）キックオフ。地上波では『NEK Eテレ』、インターネットでは『U-NEXT』と『NHK ONE』でライブ配信される。