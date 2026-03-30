イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が日本代表戦の前日会見に登壇した。

日本代表との対戦成績は、イングランドから見て2勝1分け無敗。対戦は2010年以来、16年ぶりとなる。トゥヘル監督は日本の印象について「非常に機動的で速く、ボール扱いの上手い選手がいます。切り替えの速いプレーに対し、苦戦する可能性もあるでしょう。なので、全力で取り組む必要があります。あと一回のトレーニングで準備は整いつつありますし、明日は興味深い試合になるでしょう」と述べた。

今回のイングランドは2チーム編成となっており、ウルグアイ戦後にGKディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）、DFニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）、DFエズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）、DFマーク・グエイ（マンチェスター・シティ）、DFダン・バーン（ニューカッスル）、MFエリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）、MFモーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）、FWアンソニー・ゴードン（ニューカッスル）、FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）の合計9名が合流した。

トゥヘル監督は会見で先発メンバーについて多くは語らなかったが、ケインについての質問が飛ぶと「ハリーが代表に来てくれて嬉しいです。私たちのキャプテンであり、エースでもある彼が、明日ピッチでチームを引っ張ってくれることでしょう」と出場を明言した。

英国メディア『イブニング・スタンダード』が伝えた日本戦の予想スタメンは以下の通り。ウルグアイ戦からはスタメンがガラリと変わり、ケインら途中合流の選手たちが多く名を連ねることになりそうだ。

▼GK

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

▼DF

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

ダン・バーン（ニューカッスル）

マルク・グエイ（マンチェスター・シティ）

ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）

▼MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）

ジェームズ・ガーナー（エヴァートン）

ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

▼FW

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）