「老後、孤独、お金がない、やることがない」。この4つの言葉がそろうと、どうしても毎日が暗く沈みがちになります。しかし、周囲を見渡せば、年金生活の中でも穏やかに毎日を楽しんでいる人がいます。彼らに共通しているのは、外に派手な刺激を求めるのではなく、日常の足元に楽しみを見いだしている点です。

今回は、お金をかけずに今日という日を納得して終えるための、大人の「暇つぶし」について考えてみましょう。

◆お金をかけずに毎日を満足させている人の共通点

毎日を穏やかに過ごしている人は、無理に世間に合わせようとしません。現役時代の水準や「人からどう見られるか」といった外向きの価値観を手放し、今の自分にとって何が心地よいかをよく知っています。お金を払って「楽しませてもらう」のではなく、自分の手足や頭を使って楽しみを「見つけにいく」姿勢が、心の空白を埋めてくれるのです。

具体的に、どのような過ごし方があるのか、5つご紹介します。

◆体のリズムを感じる散歩

ただ歩くだけではなく、五感を使って近所の「変化」を眺める散歩です。道端に咲く花の色を愛で、よその家の生け垣の整え方を眺める。空の色を観察し、鳥や虫の声に耳を澄ます。あふれる情報の中で何かを考えてばかりいる「頭のスイッチ」を一度切り、感じるままに足を運びましょう。

健康のための「運動」と気負う必要はありません。大切なのは、外の世界と自分の「体のリズム」を同調させることです。季節の移ろいを肌で感じ、一歩一歩の感覚を確かめる時間は、閉塞感を感じやすい毎日に心地よい風を吹き込んでくれます。特別な道具もお金もいらない、自分だけの小さな発見を楽しむ豊かなひとときです。

◆公共施設を自分の書斎にする

図書館は、お金をかけずに知識や物語に触れられる場所です。最新の雑誌をパラパラとめくるのもよし、昔読み逃した名作に没頭するのもよし。静かな空間に身を置き、誰にも邪魔されずに本と向き合う時間は、心を落ち着かせてくれます。空調の効いた「街の書斎」として利用することで、光熱費の節約にもつながります。

◆書くことで自分の体験を整理する

日記や、ふと思いついた感想、あるいは過去の出来事をノートに書き出してみる。自分の考えを言葉にして整理する作業は、意外なほど心を整えてくれます。人に見せるための文章である必要はありません。自分の内側にあるものを外に出すだけで、漠然とした不安が形を変え、客観的に自分を見つめ直すきっかけになります。

◆一食を丁寧に作る

安い食材であっても、あえて手間をかけて調理してみます。出汁を丁寧にとってみる、野菜の切り方を変えてみる、盛り付けを工夫してみる。毎日の食事を単なる「栄養補給」としての義務ではなく、自分を労わる「作業」として楽しむのです。

熟しすぎた果物でジャムを作ったり、素朴なクッキーやプリンを焼いてみたり。お店に行けば何でも手に入りますが、自分で一から作る時間は、ちょっとした「エンタメ」のような面白さがあります。自分の口に入るものを自分の手で整える充足感は、生活の質を底上げし、心を満たしてくれます。

◆工作気分で家の中を整える

家の中で過ごす時間が長いからこそ、身の回りの不具合を自分の手で直してみる。それは「家事」という義務ではなく、没頭できる「工作」のような楽しみになります。

我が家には猫がたくさんいるため、春から夏にかけては、あちこちの補修が欠かせません。破れた障子の張り替えや、爪研ぎの跡がついた柱の補修、くたびれたふすまの張り替え。以前は「またやられた……」とため息をついていたものですが、いざ道具をそろえて取り掛かってみると、これが意外と工作気分で楽しいのです。職人さんに依頼するとそれなりにお金がかかりますが、自前でやれば材料費だけで済み、家計の節約にもつながります。

今はインターネットで調べれば、手軽にできる補修方法がたくさん見つかります。大掛かりなリフォームはできなくても、自分の手で居場所を「心地よい形」に作り変えていく。家の中の整理整頓のついでに、一歩踏み込んで補修まで広げてみると、子どもの頃のようなワクワク感がよみがえります。

◆楽しみは日常の中に

日常には、実はたくさんの楽しみが埋もれています。「お金があったら、〇〇するのに……」と思うことの中にも、工夫次第で今すぐチャレンジできそうなものが隠れているかもしれません。

まずは、身近なところから「これならできそう」を見つけてみる。そんな小さなワクワクの積み重ねが、今日という一日を明るく、穏やかなものに変えてくれるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）