侍ジャパン 最新情報

大谷翔平選手や山本由伸投手らを擁していた侍ジャパンは、今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝候補だと見られていた。しかし、結果は準々決勝でベネズエラに敗れてベスト8に終わっており、日本代表には厳しい声が集まっている。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のディラン・ヘルナンデス記者が言及した。

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準々決勝では初回、ロナルド・アクーニャJr.外野手が先頭打者本塁打を放つと、大谷もすぐさま同点弾で応戦。大谷はベンチに向かって冷静さを保つようジェスチャーを見せるなど、チームを鼓舞した。

その後、日本は佐藤輝明内野手の適時二塁打や森下翔太外野手の3ラン本塁打で5-2とリード。しかし、5回に隅田知一郎投手が2ラン本塁打を浴びると、6回には伊藤大海投手が逆転3ラン本塁打を被弾。試合は一気にひっくり返され、日本はリードを奪われた。

試合は大谷が最終打席で凡退して終了となったが、その場面については「意味のある打席ではなかった」とされている。すでに走者がいない状況であり、個人の力では覆せない展開だった。

勝利に導くことができなかった大谷について、ヘルナンデス氏は「彼はたった1人の選手にすぎない。WBC準々決勝で、侍ジャパンがベネズエラに敗れたことは、この現実を改めて思い知らせるものだった」と言及した。

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