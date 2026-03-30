大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの開幕カードで3連勝を収めた。好スタートを切ったチームとは裏腹に、大谷は少し精彩を欠く結果となったが、デーブ・ロバーツ監督は特に心配はしていないようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

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大谷は開幕3連戦は全て「1番・DH」でスタメン出場しているが、1戦目は3打数1安打、四死球2、2戦目は3打数無安打、四球1、三振1、3戦目は2打数無安打、四球2とヒットは1本にとどまった。

ただ、同メディアによるとロバーツ監督は「特に問題はない。出塁できている打席はいくつかあるし、相手もかなり慎重に投げているのは明らかだ。それに、振ってはいるがわずかに仕留め損ねている球もある。このシリーズではかなり内角を攻められていたが、正直問題はないと思う。四球を選び続けていれば、そのうち長打も出るようになる」と楽観視しているという。

次カードのクリーブランド・ガーディアンズ戦では、2戦目に今季初登板・先発を予定している大谷。投打で本領発揮となるだろうか。

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