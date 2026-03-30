













阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの伊藤将司投手が29日、東京ドームで行われた読売ジャイアンツ戦に先発登板。投球は3回途中3失点で降板となったが、2回に逆転の2点タイムリー二塁打を放ち、球場を湧かせた。











初回に1点を先制された阪神は続く2回の攻撃、2死一、二塁の場面で打席に「9番・投手」の伊藤が入った。巨人先発はドラフト3位ルーキーの山城京平。カウント3－2からの6球目、145キロの直球に伊藤が反応した。



投球に対して体が逃げることなく、まるで野手のようなバット捌きで打ち返された打球は、強いライナーで三塁線を突破。二人の走者が還り、伊藤も二塁へ到達。逆転の2点タイムリー二塁打を放ち、己のバットで自身を援護した。



マウンドの山城は、伊藤の前の打者である8番・小幡竜平を1死一、二塁の場面で迎えた時、強烈な投手強襲のライナーを捌いて2死としていた。このシチュエーションで打席に投手の伊藤を迎え、3球連続でボールを投じてしまったことが悔やまれる。



伊藤も投手として、マウンド上での相手ピッチャー心理を踏まえ、心に余裕をもって打撃に望めた面があったかもしれない。投手が打席に立つ最後のシーズンとなる今季、その醍醐味を垣間見たシーンとなった。



伊藤は押し出し四球を与えるなど3回途中6安打3失点と波に乗れずに降板したが、試合は終盤に阪神が得点を重ね、最終スコア12－6で巨人を破った。これでライバル巨人との開幕カードを2勝1敗とし、上々のスタートを切っている。



なお、伊藤は30日の公示で一軍登録を抹消された。























【動画】己のバットで逆転打、伊藤将司の2点二塁打がこれだ！



DAZNベースボールの公式Xより













鮮やか過ぎる流し打ち



伊藤将司 逆転タイムリー

自らのバットで取り返す



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