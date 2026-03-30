ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第13回ライブ配信が3月26日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、バンド「SCOOBIE DO」のドラマーでMLB解説者のオカモト“MOBY”タクヤ氏、大リーグなどの実況を担当している下村泰司氏が出演。

番組ではドジャースとUNIQLOのパートナーシップ契約について、出演者たちが見解を示した。

この契約により、本拠地ドジャー・スタジアムの球場名はそのままだが、グラウンドには「UNIQLO Field at Dodger Stadium（ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）」と表示され、球場内の複数箇所にユニクロのロゴが掲示されることになった。

オカモト“MOBY”氏は「（ドジャー・スタジアムは）カリフォルニアのカップルがデートに来るような雰囲気を目指して作られたスタジアム。カリフォルニアのあの雰囲気に、あの広告が入っていいのかっていう話です」と言及。

福島氏も「アメリカでも、ファンの気持ちが分かっていないと批判ばかりですよ」と、今回の契約を巡る反応についてコメントした。

また、福島氏はバックスクリーン上についたユニクロの巨大看板について苦言を呈した。

「センスがないんですよ。だってバックスクリーンの上にユニクロの真っ赤な広告ですよ？だったらアナハイム（エンゼルス）に行けって言うんですよ！ドジャーブルーの世界になんで赤なんだ！」と語気を強めた。

これにMCのDJケチャップ氏は「アナハイムに大谷も山本も佐々木もおらへんなやないか！」とツッコミ。スタジオは笑いに包まれた。

またオカモト“MOBY”氏は「ユニクロが青にすればよかったんですよね。カブスが袖にモトローラのパッチをつけた時に、企業ロゴは白黒だけど青ならOKという形で調整した例もある。そこら辺を企業と上手くやるやり方もありますよね」と改善の余地を示した。

さらに番組内では、今季からMLBでプレーしている村上宗隆、岡本和真の成績を予想。さらには大谷翔平のサイ・ヤング賞と三冠王を獲得する可能性についても語られている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】批判続出…？ユニクロとの契約がドジャー・スタジアムにもたらす影響とは

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

https://www.youtube.com/live/tkB7HSZwDuY?si=Tbyk1lkTdKxSDWnH&t=3781

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