















オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの平野佳寿が29日、京セラドーム大阪で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦の5回に中継ぎ登板。通算1000奪三振を達成した。







オリックスは5－2とリードして5回表の守りを迎えるも、先発した田嶋大樹が1回2失点で降板し、序盤から投手をつぎ込む状況となった。5回からは42歳の大ベテラン、平野がマウンドに上がった。



平野は1死を奪うも、楽天の1番・佐藤直樹にカットボールをバックスクリーンへ運ばれ、5－3とリードを詰め寄られる。だが続く2番の中島大輔を打席に迎え、平野の真骨頂が発揮された。











武器であるツーシームとフォークをアウトコース主体に決めていく平野。カウント2－2からの6球目、落差の大きなフォークをアウトローに落とした平野に対し、中島のバットはあえなく空を切った。



これが節目となるキャリア通算1000個目の奪三振。NPB単独での通算250セーブと1000奪三振達成は、史上初の偉業だ。先発としてキャリアを開始し、オリックスの低迷期や黄金期も支え続けた右腕の快挙達成に、京セラドーム大阪に駆け付けたファンからは大きな声援と拍手が送られた。



平野は続くルーク・ボイトを遊ゴロに打ち取り、1イニング1失点で切り抜けた。オリックスは中盤に1点差に追い上げられるが、終始主導権を渡さず試合を運び、最終スコア5－4で逃げ切った。



オリックスは楽天との開幕カードを2勝1敗で勝ち越し、チームのレジェンド右腕の記録達成に花を添えた。

























【動画】落差は健在、平野佳寿がフォークで通算1000奪三振達成

DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) の公式Xより













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平野佳寿 通算1000奪三振を達成



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