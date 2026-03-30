4月1日（水）日本時間3時45分〜、ウェンブリー・スタジアムにてキリンワールドチャレンジ2026 イングランド代表戦が行われる。この一戦はNHK Eテレにて生中継、NHK ONEで同時・見逃し配信、U-NEXTにてリアルタイム配信（有料）・見逃し配信される。

イングランドとの通算対戦成績は0勝1分2敗となっている。過去の対戦成績は以下の通り。

1995年6月3日：アンブロカップ

日本 1-2 イングランド

【メンバー】GK前川和也：DF田坂和昭、柱谷哲二、井原正巳：MF名良橋晃、相馬直樹、山口素弘、北澤豪、森島寛晃：FW中山雅史、三浦知良

【得点】井原正巳

2004年6月1日：国際親善試合

日本 1-1 イングランド

【メンバー】GK楢﨑正剛：DF宮本恒靖、坪井慶介、中澤佑二：MF加地亮、稲本潤一、小野伸二、三都主アレサンドロ、中村俊輔：FW久保竜彦、玉田圭司

【得点】小野伸二

2010年5月30日：国際親善試合

日本 1-2 イングランド

【メンバー】GK川島永嗣：DF中澤佑二、田中マルクス闘莉王、今野泰幸、長友佑都：MF遠藤保仁、阿部勇樹、長谷部誠：FW本田圭佑、大久保嘉人、岡崎慎司

【得点】田中マルクス闘莉王