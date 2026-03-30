













千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの友杉篤輝内野手が29日、ZOZOマリンスタジアムで行われた埼玉西武ライオンズ戦に「8番・遊撃」で先発出場。4回の遊撃守備で好守備を披露した。







ロッテは0－1と1点ビハインドで、4回表の守備の場面。1死一塁で打席には9番の滝澤夏央。カウント1ストライクからの2球目、西武はランエンドヒットを仕掛けてきた。











一塁走者のアレクサンダー・カナリオがスタートを切った関係で、友杉は二塁ベースカバーに入る重心を切った。そこに滝澤が、ロッテ先発・小島和哉が投じたストレートをうまく三遊間方向にミートする。



逆を突かれた友杉だったが、フットワークを生かして飛び込んでこれを捕球。そこから踏ん張ってすぐさまノーステップで一塁に送球した。これがノーバウンドで一塁手のネフタリ・ソトのミットに収まり、打者走者の滝澤を見事にアウトにした。



西武の足を使った攻撃を、友杉がファインプレーで俊足の滝澤をアウトにし、被害を最小限に止めた形となった。ロッテはこの回を結果的に無失点で切り抜けている。



だがロッテ打線は、西武先発の平良海馬・ルーキー小島大河のバッテリーに5安打に封じ込まれ、無得点。0－4で西武に力負けとなった。



ロッテは西武との開幕カードを2勝1敗で終え、昨季の雪辱に燃えるシーズンを良い形で滑り出している。同じく上位進出を狙う西武も1勝2敗ながら、この試合では新戦力の桑原将志が4打数2安打1盗塁と躍動。新たな戦い方の兆しを見せた。



王者ソフトバンクが開幕3連勝と盤石のスタートをきったなか、しっかりと離されずに粘り強く戦っていく体力が両チームに求められそうだ。2026年のパシフィックリーグから目が離せない。























【動画】マリンの遊撃は俺だ！友杉のノーステップ強肩スローを見よ！

DAZNベースボールの公式Xより













ノーステップからの強肩発動



友杉篤輝 vs 滝澤夏央

逆を突かれるもこの送球



⚾️ロッテ×西武



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