今回訪れたのは、長後駅エリアにあるコーヒースタンド「ケノヒコーヒー」です。2025年11月27日にオープンしたこちらのお店は、浅煎りコーヒーの専門店。取材に対応してくださったのは、店主の江野さんです。お話を聞きながら一杯をいただいていると、浅煎りコーヒーが“少しめずらしいコーヒー”なのではなく、豆のおいしさをまっすぐ楽しむものなのだと、少しずつわかってきました。

一口飲めば、コーヒーの印象が変わる。そんな驚きに出会えるお店でした。

店名に込めたのは、日常の中で楽しむ一杯

まず印象的なのが「ケノヒ」という店名です。この名前には、本格的なコーヒーを特別なものではなく、日常の中で自然に楽しめるものにしたいという思いが込められているそうです。

どうしてもコーヒーというと、チェーン店の味に親しんだまま大人になる人も少なくありません。だからこそ、豆そのものの味わいが伝わるコーヒーに、もっと気軽に触れてほしい。そんな考えが、このお店の土台にあります。

毎日の中でふと思い出して立ち寄りたくなるような場所にしたい。「ケノヒ」というやわらかな響きからも、その思いが伝わってきました。

浅煎りにこだわる理由

ケノヒコーヒーのいちばんの特徴は、浅煎りの豆だけを扱っていることです。

江野さんが大切にしているのは、豆そのものが持つ味わいをきちんと感じてもらうこと。豆本来の風味は、浅煎りでこそ感じ取りやすいのだそうです。そんな一杯を気軽に味わえるお店があるのは、この地域ならではのぜいたくかもしれません。

浅煎りの魅力は、酸味や甘みが感じられることです。コーヒー豆は“豆”と呼ばれていますが、実はコーヒーの果実の中にある種（たね）。

カウンターには焙煎前の豆や豆の殻も飾られていて、話を聞きながら見ていると、普段飲んでいる一杯の見え方が少し変わるような気がしました。よくある苦みの強いコーヒーを思い浮かべていると、最初は意外に感じるかもしれません。

一口で印象が変わる、軽やかな味わい

今回いただいたのは「コスタリカ エル コヨーテ」のホット￥800（税込）。まず目を引いたのは、コーヒーの色でした。

深い茶色というより、少し透き通るような、濃いめの紅茶を思わせる色合いです。その色が引き立つように、ホットで注文していても、器は透明のグラス。二重構造になっていて、取っ手がないのに熱くなく、保温性もあるそうです。

そんな見た目の印象もあって、口をつける前からいつものコーヒーとは違う空気を感じました。

実際に一口飲むと、普段なじみのある深煎りとはまったく違います。まず感じたのは、フレッシュな酸味と甘み。後味はすっきりしていて重たさが残らず、お茶のようだと表現されることがあるのもよくわかりました。

たしかにコーヒーなのに、どこかレモンティーのような軽やかさもあります。苦い飲み物としてのコーヒーを想像していると、きっと驚くはず。とにかく一口飲んでみてほしい、そんなふうに思える一杯でした。

豆の個性を楽しめるのも魅力

ケノヒコーヒーでは、いつ行っても同じ豆が並んでいるわけではありません。そのときどきのラインアップの中から選んでいるため、銘柄は少しずつ入れ替わっていきます。

同じエチオピアでも、地域が違えば味わいも変わるそうで、通うたびに新しい発見がありそうです。一杯ずつ違いを楽しめるのは、浅煎り専門店ならではの魅力かもしれません。

さらに印象に残ったのが、豆の背景にもきちんと目を向けているところでした。手間をかけて育てられた豆を、きちんと飲んで、ちゃんと選んでもらうこと。それが、作り手の次につながっていく。そんなふうに考えているからこそ、ただ味だけではない、一杯の重みも感じられるのだと思います。

抽出にもていねいさがにじむ

豆への向き合い方は、抽出にも表れていました。気温や水、豆の状態は日によって少しずつ変わっていくそうで、いつも同じ味に整えるのは簡単ではないそうです。自分自身の体調によっても、味の感じ方は変わるもの。そんな前提があるからこそ、江野さんはその日の状態を見ながら、豆をひく細かさを調整することもあると話していました。数値を測る道具も使いながら、最後は自分の感覚でも確かめていく。機械だけに頼らず、自分の舌や感覚も大切にしているところに、日々ていねいに向き合う姿勢が感じられました。

土の空気を感じる空間づくり

店内の空間づくりも印象的です。

ベンチや壁、床には、どこか土っぽさを感じるやわらかな雰囲気があります。これはデザイナーさんが形にしてくれたものだそうです。

湘南と聞くと海を思い浮かべる人も多いかもしれませんが、このあたりは畑もある地域。そんな土地の空気感を取り入れているからこそ、この街に自然となじんで見えるのかもしれません。

たくさんの机を置いた、いわゆるカフェのようなつくりではなく、ベンチに腰掛けてコーヒーを楽しむスタイルのお店です。静かに一杯と向き合える、そんな時間が似合う場所でした。

ミルクも砂糖も置かない理由

ケノヒコーヒーでは、ミルクや砂糖は置いていません。それは、コーヒーそのものの味わいを楽しんでほしいから、と江野さんは語ります。

好みに合わせて足していくのではなく、まずはそのままで味わってみる。そこには、一杯の味わいだけでなく、豆を育てる生産者や、その個性を引き出す焙煎業者さんへのリスペクトも感じられました。

お店の外でも広がる地域とのつながり

ケノヒコーヒーは、イベント出店や間借り営業を重ねたあとに生まれたお店です。実店舗をオープンした今も、商店街のイベントやマルシェなどに出店しながら、地域とのつながりを大切にしています。

月に3〜4回ほどイベントに出る時期もあり、毎週のように外へ出ていたこともあるそうです。お店の中にとどまらず、地域の中で顔が見える関係を大切にしていることが伝わってきました。

まとめ

長後にオープンした「ケノヒコーヒー」は、浅煎りのおいしさを、特別なものではなく日常の中で楽しんでもらいたいという思いが込められたお店でした。

豆そのものの味を大切にする考え方、日によって変わる条件に向き合う抽出のていねいさ、そして地域の空気になじむ静かな空間。どれもこのお店らしさにつながっていて、魅力が自然と伝わってきます。

コーヒーは苦いもの、というイメージを持っている人ほど、一口で印象が変わるかもしれません。長後で新しい一杯に出会いたい日に、ぜひお立ち寄りください。

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