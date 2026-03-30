大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの開幕3連戦で3連勝を収めた。ワールドシリーズ（WS）3連覇へ向け好スタートを切ったが、2戦目で先発を務めたエメ・シーハン投手については不安要素があるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

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同戦のシーハンは2回、3回にそれぞれ1点を失うと、4回も1死二、三塁とピンチを招いたところで降板。後続の投手が走者を返してしまったため、3.1回4失点、被安打5、四球2といった投球成績になった。

同メディアは「シーハンはダイヤモンドバックス戦で不安定な登板となり、降板までに83球を要した。彼の速球は初回には、昨季の平均球速である時速95.6マイル前後を記録していたが、試合が進むにつれて徐々に低下し始めた。2回は93.7マイルまで落ち、その後3回には94マイルまで戻したが、降板する前の4回には92.8マイルと最も低い数値に達した」と指摘。

続けて、「デーブ・ロバーツ監督は原因について明確な答えを持っておらず、ドジャースとしても『答えが分からない』と述べた。一方、シーハン本人は『単に自分の投球フォームが少しずれているだけだと思う。でも、そこはしっかり取り組んでいるので、必ず良くなる。そうなると分かっている』と、問題を解決できるとより自信を見せている」と記している。

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