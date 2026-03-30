レアル・マドリードに所属するフランス代表FW[キリアン・エンバペが、チャンピオンズリーグ（CL）のバイエルン戦へ「バイエルンを倒すチームがあるとしたら、それはレアル・マドリードだ」と意気込みを述べた。29日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。

レアル・マドリードは17日、マンチェスター・シティとのCL・ラウンド16を制し、4月7日にバイエルンとのCL・準々決勝のファーストレグに臨む。現在、レアル・マドリードがラ・リーガ2位につけているのに対し、バイエルンはブンデスリーガ首位に君臨。CLでもリーグフェーズを7勝1敗の2位で突破し、ラウンド16ではアタランタを合計スコア10－2で下すなど、好調なシーズンを送っている。

エンバペは、フランスのサッカー専門番組『Telefoot』のインタビューに応じ、「僕たちはラ・リーガとチャンピオンズリーグ、2つの大会で戦っている。そして、バイエルンと対戦する。彼らは今、ヨーロッパで最も好調なチームだ」と称えながらも、「でも、バイエルンを倒すチームがあるとしたら、それはレアル・マドリードだ」とバイエルンとの準々決勝へ意気込みを述べた。

レアル・マドリードは、2023－24シーズンにもCL・準決勝でバイエルンと激突。その際はレアル・マドリードが合計スコア4－3と上回ったが、今回はどちらに軍配が上がるのか。欧州を代表する両クラブの対戦に注目が集まる。