ジラール・ペルゴの新しいミニッツリピーター フライング ブリッジ｜新型キャリバー「GP9530」を搭載

スイスのラグジュアリーウォッチブランドであるジラール・ペルゴは、メゾンの3つ目のベンチマークとなるキャリバー GP9530を搭載した新作モデル「ミニッツリピーター フライング ブリッジ」を発表した。

【画像】時計製造構造の傑作といえるジラール・ペルゴの新作「ミニッツリピーター フライング ブリッジ」（写真8点）

本モデルの注目ポイントは、ジラール・ペルゴの技術力を最大に詰め込んだ新キャリバー GP9530。本キャリバーは自社で設計、開発、組立まで一貫して行われているのはもちろん、前作GP4800の発表からわずか半年足らずで制作したスピード感にも注目したい。

このキャリバーの開発の中心にあるのは音響性能だ。チャイム機構、トゥールビヨン、マイクロローター巻き上げ機構を透かし彫りのムーブメント内に組み合わせた時計製造構造の傑作といえるだろう。

直径43.55mm、厚さ10.75mmのムーブメントには、「ミニッツリピーター」と「トゥールビヨン」という２つのグランド・コンプリケーションに加え、マイクロローターを装備した新しい自動巻き機構を組み合わせている。総部品数475個、組み立て時間には440時間以上を要しており、時計職人の技術とプライドが感じされるムーブメントとなっている。

ブランドが大切にしているミニッツリピーターは、今回も完璧なデザインと機能性、美しい音色を有している。ジラール・ペルゴのミニッツリピーターの歴史に新たな時代をもたらすモデルとなった。

さらに、このような複雑機構を搭載していながら、アロー型スライドピースを採用することにより、30mの防水性能を実現している点も見逃せない。様々な技術面が向上したジラール・ペルゴの新しいミニッツリピーター フライング ブリッジを、ぜひご確認いただきたい。

ミニッツリピーター フライング ブリッジ

リファレンス 99840-52-2013-5CC

ケース素材：ピンクゴールド

ケース直径：46.00 mm

ケース厚さ：17.90 mm

風防：ボックスタイプの無反射加工サファイアクリスタル

ケースバック：ボックスタイプの無反射加工サファイアクリスタル

ダイヤル：ピンクゴールド製インナーベゼルリング青色発光蓄光塗料がコーティングされたアプライドアワーマーカー

針：青色発光蓄光塗料がコーティングされた透かし彫りのピンクゴールド製針

防水性：30 m（3 気圧）

ストラップ素材：ブラックラバー 、ファブリック仕上げ

ストラップバックル：ピンクゴールド製トリプルフォールディングバックル

予価：8739万8300円（税込）