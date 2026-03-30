大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間23日、キム・ヘソン内野手がマイナー降格となった。オープン戦打率4割と好成績を残していた中での非情宣告となったが、その途中に参加したWBCも判断に影響したのかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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キムは韓国代表の一員としてWBCに参加したが、4試合、打率.083、1本塁打、3打点とほとんど結果を残せず。また、大会中には左手の指を痛めるアクシデントにも見舞われていた。

同メディアは「キムは成績面ではアレックス・フリーランド内野手を上回っていたものの、WBC韓国代表としてプレーしていた影響で、オープン戦はわずか9試合の出場にとどまった。デーブ・ロバーツ監督も、ドジャースを離れていた期間が開幕ロースター入りの可能性に影響したと認めている」と言及。

続けて、「彼にとって唯一マイナスだったのは、こちらの選手たちと一緒に過ごしながら取り組んでいたことを積み重ねる機会がなかったことだと思う。母国のためにプレーしたのは良かったと思うが、日々こちらの選手たちと関われなかったことは、多少なりとも不利に働いたと思う。重要なのは、彼が週6日プレーして相当数の打席を重ねることだ。こちらではそれだけの機会は得られないだろう」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

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