【ファーム】打球はどこに…？ソフトバンク・育成3年目の26歳が特大アーチ…















福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの大泉周也外野手は29日、タマホームスタジアム筑後で行われたオリックス・バファローズとの二軍戦に「2番・中堅」で先発出場。8回に本塁打を放った。







ソフトバンクは7－1と大きくリードし、さらに8回裏の攻撃。この回から代わったマウンドの入山海斗を攻め、1死一、二塁の局面を作り、この日すでに2安打を放っている2番の大泉が左打席に入った。



4球目、インハイに来た139キロのカットボールに対し、大泉のバットが襲い掛かる。見事に引っ張って捉えた打球は高々と舞い上がり、右翼フェンスを遥かに超えていく3点本塁打となった。



大泉の本塁打で10－1としたソフトバンクがそのままオリックスに快勝。大泉は4打数3安打4打点、1四球1盗塁と大活躍を披露した試合となった。



大泉は、2023年育成ドラフト1位でルートインBCリーグの福島レッドホープスから入団。確実性とパワーを兼ね備えた打撃を武器とする選手だ。現在26歳。1試合1試合に込める意気込みは相当なものがあるだろう。



この試合のように打撃でのアピールを首脳陣にみせつけ、支配下登録の切符を掴み取りたい。











【動画】打球はどこに…？大泉周也が豪快スリーランホームラン！

DAZNベースボールの公式Xより















打球はどこまで



大泉周也 本日3安打目は

スリーランホームラン

大泉はプロ初の一発



⚾ソフトバンク×オリックス



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