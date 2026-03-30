【ファーム】打球はどこに…？ソフトバンク・育成3年目の26歳が特大アーチ…





　


福岡ソフトバンクホークス　最新情報

　福岡ソフトバンクホークスの大泉周也外野手は29日、タマホームスタジアム筑後で行われたオリックス・バファローズとの二軍戦に「2番・中堅」で先発出場。8回に本塁打を放った。
 

 
　ソフトバンクは7－1と大きくリードし、さらに8回裏の攻撃。この回から代わったマウンドの入山海斗を攻め、1死一、二塁の局面を作り、この日すでに2安打を放っている2番の大泉が左打席に入った。
 
　4球目、インハイに来た139キロのカットボールに対し、大泉のバットが襲い掛かる。見事に引っ張って捉えた打球は高々と舞い上がり、右翼フェンスを遥かに超えていく3点本塁打となった。
 
　大泉の本塁打で10－1としたソフトバンクがそのままオリックスに快勝。大泉は4打数3安打4打点、1四球1盗塁と大活躍を披露した試合となった。
 
　大泉は、2023年育成ドラフト1位でルートインBCリーグの福島レッドホープスから入団。確実性とパワーを兼ね備えた打撃を武器とする選手だ。現在26歳。1試合1試合に込める意気込みは相当なものがあるだろう。
 
　この試合のように打撃でのアピールを首脳陣にみせつけ、支配下登録の切符を掴み取りたい。
 




【動画】打球はどこに…？大泉周也が豪快スリーランホームラン！
DAZNベースボールの公式Xより




　

打球はどこまで

大泉周也 本日3安打目は
スリーランホームラン
大泉はプロ初の一発

⚾ソフトバンク×オリックス

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【了】