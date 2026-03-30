礼衣、初ワンマンライブ「Melt Mirror Ball」開催決定、3カ月連続リリース発表

シンガーソングライター・礼衣が、2026年7月26日（日）に東京・Zepp Shinjukuにて、ソロとして初となるワンマンライブ「Melt Mirror Ball」を開催することを発表した。
本発表は、本日3月29日（日）に実施された誕生日記念のYouTube配信内で行われたもので、あわせて新曲リリースおよび連続リリース企画も明らかとなった。チケットは2026年3月29日（日）20:00より、オフィシャル先行（抽選）の受付がスタートしている。
また、配信内ではソロアーティスト活動第4弾となる新曲「予熱」を、2026年4月8日（水）に配信リリースすることも発表。本作はデビュー作から引き続き、作詞・作曲を礼衣自身が手がけている。本楽曲は、日常の何気ない出来事や関係性の中で生まれる感情の揺らぎをテーマに、距離感や心情の変化を描いた楽曲となっている。
さらに本作を皮切りに、2026年4月・5月・6月と3ヶ月連続でのデジタルリリースも決定した。
■礼衣 コメント
ミラーボールは自ら発光しているわけじゃなくて、他の光を乱反射させてあの輝きを放っています。それがなんだか自分みたいだと感じました。
1人ではきれいな丸も保てなくて、溶けたり欠けたりひび割れたり、完璧でいられない日も、周りの応援を浴びれば輝ける。
みんなが私の輝く場所を作ってくれる。
”melt（溶ける）”という言葉には、
みんなでひとつになるイメージも重ねているので、当日は全員と溶け合えますように。
＜リリース情報＞
礼衣
4th Single「予熱」
作詞：礼衣
作曲：礼衣、がらり
2026年4月8日（水）配信リリース
Pre-Add / Pre-Save：https://orcd.co/rei_preheating
＜ライブ情報＞
礼衣 LIVE2026 ”Melt Mirror Ball"
2026年7月26日（日）Zepp Shinjuku（TOKYO）
開場 16:30 / 開演 17:30
チケット
・VIPチケット（スタンディング・グッズ付き） 12,000円（税込）
※公演KVポスター直筆サイン付き（終演後お渡し／当日のみ）
・スタンディング 8,800円（税込）
※ドリンク代別途600円
※未就学児入場不可
※公演中止・延期の場合を除き、お客様都合での払い戻し不可
※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合あり
※営利目的の転売禁止
オフィシャル先行（抽選）
受付期間：2026年3月29日（日）20:00〜4月12日（日）23:59
https://eplus.jp/reimelt/
主催・企画：SME Echoes
制作：SMLライブクリエイティブ
お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION
公式リンク
Instagram：https://www.instagram.com/reibowwow/
YouTube：https://www.youtube.com/@reibowwow