礼衣、初ワンマンライブ「Melt Mirror Ball」開催決定、3カ月連続リリース発表

シンガーソングライター・礼衣が、2026年7月26日（日）に東京・Zepp Shinjukuにて、ソロとして初となるワンマンライブ「Melt Mirror Ball」を開催することを発表した。

本発表は、本日3月29日（日）に実施された誕生日記念のYouTube配信内で行われたもので、あわせて新曲リリースおよび連続リリース企画も明らかとなった。チケットは2026年3月29日（日）20:00より、オフィシャル先行（抽選）の受付がスタートしている。

また、配信内ではソロアーティスト活動第4弾となる新曲「予熱」を、2026年4月8日（水）に配信リリースすることも発表。本作はデビュー作から引き続き、作詞・作曲を礼衣自身が手がけている。本楽曲は、日常の何気ない出来事や関係性の中で生まれる感情の揺らぎをテーマに、距離感や心情の変化を描いた楽曲となっている。

さらに本作を皮切りに、2026年4月・5月・6月と3ヶ月連続でのデジタルリリースも決定した。

■礼衣 コメント

ミラーボールは自ら発光しているわけじゃなくて、他の光を乱反射させてあの輝きを放っています。それがなんだか自分みたいだと感じました。

1人ではきれいな丸も保てなくて、溶けたり欠けたりひび割れたり、完璧でいられない日も、周りの応援を浴びれば輝ける。

みんなが私の輝く場所を作ってくれる。

”melt（溶ける）”という言葉には、

みんなでひとつになるイメージも重ねているので、当日は全員と溶け合えますように。

＜リリース情報＞

礼衣

4th Single「予熱」

作詞：礼衣

作曲：礼衣、がらり

2026年4月8日（水）配信リリース

Pre-Add / Pre-Save：https://orcd.co/rei_preheating

＜ライブ情報＞

礼衣 LIVE2026 ”Melt Mirror Ball"

2026年7月26日（日）Zepp Shinjuku（TOKYO）

開場 16:30 / 開演 17:30

チケット

・VIPチケット（スタンディング・グッズ付き） 12,000円（税込）

※公演KVポスター直筆サイン付き（終演後お渡し／当日のみ）

・スタンディング 8,800円（税込）

※ドリンク代別途600円

※未就学児入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様都合での払い戻し不可

※客席を含む会場内の映像・写真が公開される場合あり

※営利目的の転売禁止

オフィシャル先行（抽選）

受付期間：2026年3月29日（日）20:00〜4月12日（日）23:59

https://eplus.jp/reimelt/

主催・企画：SME Echoes

制作：SMLライブクリエイティブ

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION

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