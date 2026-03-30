これが常勝球団の隙なし走塁　ソフトバンク・周東佑京が左前打で1塁から3…















福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスの周東佑京は29日、みずほPayPayドーム福岡で行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「1番・中堅」で先発出場。8回に驚くべき走塁を披露した。







ソフトバンクは7－4とリードし、8回裏の攻撃を迎えた。日本ハムはこの回から3番手として山本拓実をマウンドに送る。1死から1番の周東が四球で出塁すると、打席には2番・近藤健介。2球で追い込まれたが、3球目の高めの直球に近藤が対応する。



打球は遊撃を守る奈良間大己の頭上を越え、左翼手の前にポトリと落ちるテキサスヒット。このとき、一塁走者の周東は打球が安打となることを頭の中で計算していたと思われる。











左翼の水谷瞬がボールを処理するときには、周東は迷うことなく二塁ベースを回って三塁へ向かって進塁を開始。水谷は捕球して的確にサードへ送球したが、周東のスピードは難なく三塁を陥れていた。



近藤の見事なバットコントロール、そして周東の恐るべきスピードと判断力が光ったプレー。ソフトバンクはワンヒットで一、三塁を作ると、続く柳町達の犠飛でソツなく1点を追加。そのまま8－4で逃げ切り勝ちを収めた。



これでソフトバンクは開幕カードの日本ハム戦を3連勝。リーグ3連覇に向けて、最高のスタートを切った。そのなかには“これぞプロ”と唸るような、常勝球団に相応しい1・2番の働きも含まれていた。



今季もソフトバンクが盤石の強さを発揮するのか、はたまた拮抗する力を見せつける球団が現れるか。2026年のパ・リーグの戦いから目が離せない。













【動画】これぞ周東の走塁、レフトへのテキサスヒットで3塁到達！

DAZNベースボールの公式Xより















スピードと判断力



1塁ランナー・周東佑京

レフトへのテキサスヒットで3塁到達😯



⚾️ソフトバンク×日本ハム



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