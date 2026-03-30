「ハリー・ポッターの世界を日常でも感じたい！」そう思ったことはありませんか？春の訪れとともに、私たちを夢中にさせる魔法界から、心躍る新作コレクションが到着しました！

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京が贈る「クィディッチコレクション」は、ハリー・ポッターの世界で最も人気のあるスポーツ「クィディッチ」をモチーフにした、スポーティーでレトロなアイテムの宝庫。まるでホグワーツの生徒になったかのような気分で、春のお出かけを楽しんでみませんか？私も実際に見て、その魅力に驚かされました！

魔法界の人気スポーツが日常に！「クィディッチコレクション」登場

憧れの「高級クィディッチ用具店」からインスパイア

誰もが一度は夢見た、空を飛ぶ箒に乗ってボールを追いかける魔法界のスポーツ、クィディッチ。スピード感と戦略が融合したこの競技は、まさに魔法使いのオリンピックと言えるでしょう。

今回のコレクションは、ダイアゴン横丁にあるあの「高級クィディッチ用具店」をテーマにしています。スタジオツアー東京では、オリバンダーの杖店やグリンゴッツ銀行と並んで、この憧れのショップのセットが忠実に再現されていますよね。店内に並ぶ競技用ユニフォームや箒、ボール、トロフィーなどをイメージしたアイテムが、今回私たちの手元に届くのです！

このコレクション全体を彩るのは、クィディッチの試合会場のピッチ（芝生）を思わせるダークグリーンと、躍動感を表現するアクセントカラーのピンク。スポーティーでありながら、どこか懐かしさを感じさせる「レトロスポーツ」テイストが、大人心をくすぐります。

さらに、驚いたのは世界のクィディッチをテーマにした“ロケーションシリーズ” です。各アイテムに都市名があしらわれていて、それぞれの都市のエネルギーとクィディッチの熱気が融合したデザインは、まるで世界中のクィディッチファンが集結する国際大会の公式グッズのよう！春の陽気とともに、外へ出かけたくなるこの季節。このコレクションは、散策やショッピングといった日常のアクティブシーンを、魔法のように彩ってくれることでしょう。

春のお出かけを彩る！注目アイテムを徹底解説

今回のコレクションは、アパレルから雑貨まで、実に幅広いラインナップ。その中から、特に私が「これは！」と感じたアイテムをいくつかご紹介します。

スタイリッシュなアパレルで魔法界の選手気分

胸元のグリーンのスニッチ刺繍が、一目でクィディッチファンだとわかるデザイン。シルバーのジッパーにはホグワーツの紋章が刻まれ、細部までこだわりを感じます。左胸の「高級クィディッチ用具店」ロゴと右胸のエンブレムパッチ、そして袖のシーカーエンブレムが、まるで本物の選手になった気分にさせてくれます。トレーニングからスポーツ観戦まで、幅広く活躍しそう。このデザイン性とギミックの多さでこの価格は、と言えるでしょう！

通常版は背面いっぱいにショップの外観がグラフィックで描かれ、胸元はシンプルな刺繍ロゴで上品な印象。前後で異なる表情が楽しめます。特に注目は都市デザインシリーズ！どの都市デザインも、その都市の個性をクィディッチの熱気と融合させていて、普段使いしやすいのにファン心をくすぐる素晴らしいデザインです。このクオリティで3,800円は、がありますね！

▲ TOKYO Tシャツ

▲ NEW YORK Tシャツ

▲ LONDON Tシャツ

▲ CHICAGO Tシャツ

伝説の箒「ニンバス2000」がモチーフ。背中には箒のグラフィックと「Nimbus 2000」ロゴが立体的なパフインクで施され、その存在感は抜群！袖には「QQ（Quality Quidditch）」のサークルロゴが、チームウェアのようなさりげないアクセントになっています。これ一枚で、クィディッチへの深い愛情をスタイリッシュに表現できるでしょう。少し値は張りますが、これほどのデザインなら、と感じる人もいるはず。

▲ ニンバス2000 スピリットジャージ

温かみのあるピンクが目を引くスウェット。胸元には店名ロゴとクィディッチボール、そして金のスニッチのアイコンがキュートなアクセントに。バックの肩部分には「Seeker（シーカー）」の文字があり、ハリーのようにスニッチを追いかける「シーカー」へのオマージュが感じられます。女性にもおすすめしたい、甘すぎないデザインが魅力的です。

▲ 高級クィディッチ用具店 スウェットシャツ

白ベースにブルーとピンクのアクセントが入ったロゴデザインと、深みのあるグリーンにニンバス2000のレタリングが施された2足セット。コットンベースでやわらかな履き心地は、長時間の着用でも快適です。普段見えない足元までクィディッチ愛を忍ばせる、さりげないおしゃれが楽しめます。ちょっとしたギフトにも喜ばれそうですね。

▲ 高級クィディッチ用具店 ソックス 2足セット

日常に輝きを！遊び心満載の雑貨アイテム

まさに魔法！金色のスニッチがそのままヘアクリップになったようなデザインです。艶のあるゴールドと繊細な羽のディテールが、髪に魔法の輝きを添えてくれます。日常のスタイルにさりげなく魔法界のエッセンスを取り入れたい方にぴったり。手軽な価格で憧れのスニッチが手に入るのは嬉しいですね。

深みのあるグリーンが印象的なダッフルバッグ。都市モチーフのパッチや店名のエンブレムがあしらわれ、まるでクィディッチチームの遠征バッグのようです。広々とした収納力と長さ調整可能なストラップは、トレーニングから小旅行まで大活躍間違いなし。こんなバッグを持っていたら、どこへ行くのも楽しくなりそうですね。

ロンドン、ニューヨーク、東京、シカゴといったクィディッチの拠点都市をモチーフにしたマグネットセット。パッチ風のデザインと鮮やかなカラー、立体的な仕上がりが、本物のチームバッジのような存在感を放ちます。冷蔵庫やホワイトボードに貼れば、いつでも魔法界の地図を眺めている気分になれそう。お手軽な価格で、コレクションする楽しみも味わえます。

シーカー、ビーター、キーパー、チェイサー。クィディッチの4つのポジションを称えるピンセットは、深みのあるレッドとゴールドのパターンが施された豪華なボックスに収められています。チームバッジのようにバッグやジャケットにつけて、推しのポジションをアピールしたり、気分に合わせて使い分けたりするのも楽しいですね。

クィディッチのピッチ図や用具のディテール、戦術図がボトル全体にプリントされた、ファンにはたまらないデザイン。そして何より、蓋の上には立体的な金のスニッチが！羽のディテールまで細かく再現されたメタリックゴールドのスニッチは、まるで本物がボトルに宿ったかのようです。観戦の日も日常の外出も、これ一本でクィディッチの高揚感を感じられます。

深みのあるグリーンにピッチ図やスタジアムを思わせる図面風デザイン、そして「ニンバス2000」の文字。極めつけは、金のスニッチを模した立体ハンドルです！羽まで細かく再現されたメタリックゴールドの輝きは、コーヒーを飲むたびに「スニッチを追いかける瞬間」の高揚感を思い出させてくれます。朝の目覚めが楽しくなりそうですね。

やわらかなピンクと丸みのあるフォルムがキュートなマグカップ。ロンドン、ニューヨーク、東京、シカゴといった世界のクィディッチ拠点を表現した立体バッジがあしらわれ、各地の記念品のような存在感を放ちます。ニンバス2000のモチーフも取り入れられ、複数の都市デザインを並べて飾るのも素敵です。

500ピースの両面パズルは、片面がニンバス2000の広告デザイン、もう片面がピンクを基調としたクィディッチ用具やピッチのイラスト。一つのパズルで二つのデザインが楽しめるなんて、お得感がありますよね。雨の日のおうち時間も、このパズルがあれば魔法界で過ごしている気分に浸れます。完成後は額に入れて飾るのもおすすめです。

魔法のアイテムを手に入れるには？購入方法ガイド

金のスニッチ型ぬいぐるみの中に、エコバッグがコンパクトに収納できるという、遊び心満載のアイテム！キーホルダーでバッグや鍵につければ、いつでもどこでもスニッチと一緒にいられます。急な買い物にも対応できて、しかも可愛い。これぞ魔法界の便利グッズといったところでしょうか。

今回ご紹介した「クィディッチコレクション」は、2026年4月1日（水） より以下の店舗で発売されます。

特に注目なのは、一部商品のみですが「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」にて、2026年3月30日（月）より先行発売される点です！ 争奪戦必至の人気アイテムをいち早く手に入れたい方は、オンラインストアを要チェックですよ。

それぞれの店舗にはユニークな魅力があります。

：映画制作の舞台裏体験とともに、没入感たっぷりの空間でショッピングを楽しめます。限定アイテムも豊富で、ここだけの特別な思い出を作りたい方におすすめです。：カルチャーの発信地・原宿に位置し、森をテーマにした空間演出が特徴。都会の喧騒を忘れ、魔法アイテムとの出会いを満喫できます。：舞台やカフェと連動した世界観が魅力。作品の魅力をより深く体感しながら、ショッピングを楽しみたい方に最適です。

お目当てのアイテムや、店舗の雰囲気で選ぶのも良いですね。ただし、各店舗の在庫状況は変動する可能性があるので、気になる方は事前に確認をお忘れなく！

「ハリー・ポッター」が紡ぐ、時を超えた魔法の世界

今回の「クィディッチコレクション」を世に送り出したワーナー ブラザース スタジオジャパン合同会社は、ワーナー ブラザース・ディスカバリーの一員として、私たちに「ロケーション型エンターテインメント」という形で魔法を届けています。2023年6月に開業した「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」を筆頭に、原宿や赤坂の「ハリー・ポッター ショップ」、そしてオンラインショップと、ファンが魔法界に触れる機会を広げてくれています。

J.K.ローリング氏のベストセラー小説「ハリー・ポッター」シリーズは、25年以上の時を経て、映画、舞台、ゲーム、テーマパーク、そして今回のような魅力的なグッズへと、その世界を広げ続けています。なぜこれほどまでに多くの人々が「ハリー・ポッター」に魅了され続けるのでしょうか？

それはきっと、単なる物語を超えて、友情、勇気、愛といった普遍的なテーマが描かれているから。そして、魔法という非日常の中に、私たち自身の日常にも通じるような感情や葛藤を見出すことができるからではないでしょうか。

ワーナー ブラザースは、その魔法の世界を、私たち「マグル（非魔法族）」にも体験させてくれる架け橋のような存在です。今回の「クィディッチコレクション」もまた、私たちが魔法界の一員になったような、そんな特別な喜びを与えてくれるでしょう。

まとめ

「クィディッチコレクション」は、ハリー・ポッターの世界観を日常に溶け込ませる、まさに魔法のようなアイテムの宝庫です。スポーティーでレトロなデザインは、春のお出かけをきっと楽しいものにしてくれるでしょう。

スタジオツアー東京で映画の舞台裏を体験し、各ショップでコレクションを手に取る——。そんな一日が、あなたの日常に、忘れられない魔法のきらめきを与えてくれるはずです。さあ、あなたもこの春、お気に入りのクィディッチアイテムを見つけて、魔法界へ飛び出してみませんか？

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。