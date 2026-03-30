













埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの桑原将志外野手は29日、ZOZOマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「1番・左翼」でスタメン出場。1回に、通算100個目となる盗塁を記録した。











西武は初回、先頭の桑原が初球を弾き返して中前打で出塁。続く2番・長谷川信哉の4球目に二盗を決めた。“ガッツマン”の異名に相応しい気迫のこもったヘッドスライディングで、これがプロ野球史上252人目の通算100盗塁となった。



その後1死満塁から5番・外崎修汰の中犠飛で桑原が先制のホームを踏む。トップバッターの役割を桑原が見事に果たし、西武が初回に1点を先制した。



西武は中盤と終盤にも効果的に得点を加え、投げては先発の平良海馬が9回119球を投げて5安打完封と圧巻の投球を披露。最終スコア4－0でロッテに完勝した。



桑原はこの日、4打数2安打1盗塁1四球と活躍。守っては8回1死から、前方の打球に対して臆せずダイビングキャッチを決めるなど、走攻守に華々しく躍動した。



西武のレジェンドナンバーである「7」を身にまとった新戦力が、新生西武躍進の象徴となっていく形をみせた試合となった。強豪返り咲きを目指す2026年シーズンの西武に期待したい。

























【動画】ガッツマンの勲章、桑原将志が通算100盗塁達成！

DAZNベースボールのXより













ガッツマンの勲章



桑原将志 通算100盗塁達成㊗

プロ野球史上253人目

※映像は初回



⚾️ロッテ×西武



野球専用パック「DAZN BASEBALL」



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】