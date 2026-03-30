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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、開幕から先発ローテーションに復帰する予定だが、オープン戦では不安定な内容が続いていた。さらに、本人が求めているものとデーブ・ロバーツ監督が求めているものに差がある状態に陥っているようだ。米メディア『エッセンシャリー・スポーツ』のスリジャニー・チャクラボーティ記者が言及した。

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ドジャースはワールドシリーズ連覇を達成し、3連覇を目指すシーズンに突入する中、佐々木は思うような結果を残せていない。日本で圧倒的な実績を誇っていたが、メジャーでは制球難や球速低下に苦しみ、さらに昨季は肩の故障も重なって本来の力を発揮できなかった。

2026年シーズンに向けて復調を目指す中、スプリングトレーニングではさらに苦戦。8回2/3を投げて与四球15、失点15、防御率15.58と厳しい内容となった。

不振の背景については、佐々木自身のスタイルと球団の要求との間にあるギャップが指摘されている。佐々木は「フォークと速球を軸に磨いていきたい」と語る一方で、ロバーツ監督は先発投手として成功するために「3つ目の球種が必要」と明言しており、方向性の違いが浮き彫りとなっている。

調子が上がらない佐々木についてチャクラボーティ氏は「彼は自身を器用なタイプではないと考えており、フォークと速球が機能しない場合にのみ変更を加えるとしている。しかし、ロバーツ監督はメジャーリーグの投手として彼に相反する期待を抱いている」と言及した。

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