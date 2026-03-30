今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月30日（月）～4月5日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月30日（月）～4月5日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、クリエイティブな発想を活かせるようです。ただし、早とちりしてしまいそうなので、周囲としっかりコミュニケーションを取りましょう。相手に伝わりやすい言葉遣いが◎ 恋愛面は、忙しくて2人きりになれる時間が減ってしまうかも。メッセージなどで交流を深めたり、差し入れをしたりすると喜ばれるでしょう。交流会など賑やかな時間が続いたあとは、クールダウンを忘れずに。安らぎを感じる音楽を聴きながら、好きな香りで癒やされましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。