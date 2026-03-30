大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、日本時間27日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦から2026年シーズンの戦いがスタートした。早くも複数の選手が故障者リスト（IL）入りしているが、そこまで大きな問題には至らないかもしれない。米メディア『ヘビー』が報じた。

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MLBは同26日、全30球団の開幕ロースターを公示。その中で、ドジャースはトミー・エドマン内野手が10日間、ギャビン・ストーン投手、ブラスダー・グラテロル投手、ブレイク・スネル投手、ブロック・スチュワート投手、ランドン・ナック投手が15日間、エバン・フィリップス投手、ボビー・ミラー投手、キケ・ヘルナンデス内野手が60日間ILに入ったことが明らかになっている。

同メディアは「最も顕著な問題は肩の故障だ。ストーン、グラテロル、スネル、スチュワート、ミラーはいずれも、程度の差こそあれ肩に関する問題を抱えている。開幕前からこれほど多くの投手を失うことは、元々大きな負担を担うことが求められていた先発ローテやブルペンに、さらなるプレッシャーをかけることになる」と言及。

続けて、「それでも、ドジャースにはそれを乗り切るだけの力はある。ロースターの層が厚いため、シーズン序盤の離脱者を他球団よりもうまくカバーできる。優勝記念のバナー掲揚を控えたタイミングで9名がIL入りするのは理想的とは言えないが、それでも対処可能な状況ではある」と記している。

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