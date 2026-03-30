日本代表のFW小川航基(NEC／オランダ)は、9万人収容の聖地ウェンブリーで記憶に残るゴールを狙う。

日本代表は28日に行われたスコットランド代表戦を1－0で勝利。イギリス遠征を白星でスタート。グラスゴーからロンドンに移動したチームは29日、同地でイングランド代表戦に向けたトレーニングを開始している。

31日にウェンブリー・スタジアムで行われるイングランド戦はすでにソールドアウトが発表されており、国内外で大きな注目を集める一戦となる。

「試合に出て得点を取りたいと思いながら見ていましたが、最後出られずに終わって非常に悔しかったです」。出番なしに終わったスコットランド戦では悔しさを味わった28歳FWだが、「一喜一憂せずにすぐに試合が来ますし、そこで点が取れるような準備をするだけ」と今回の一戦に向けて気持ちを切り替えるとともに、その鬱憤をピッチで晴らすべく気合十分だ。

これまでの代表キャリアでの10ゴール中9ゴールを国外の試合で決めており、敵地でのしびれる空気は小川にとってゴールを奪う上での良いスパイスとなっている。

それだけに「僕自身は行ったことないですけど、スタジアムも素晴らしいというふうに言いますし、個人的には本当に楽しみな一戦」と、聖地でゴールを奪うイメージもできあがっている。

「こういった相手に点を取ることによって人の記憶に残ると思いますし、『大事な時に点を取るのがストライカー』とよく言いますけど、まさにそのとおりで、絶好のチャンスかなというふうに思っています」

「やっぱり個人としては（伊東）純也くんだったり、（堂安）律だったり、クロスからの得点というのを僕自身は狙っていきたいなというふうに思っています」

FIFAワールドカップ2026のメンバー入りへアピールが必要ななかで小川は「本当にスーパースターばかりですし相手に不足なし。相手の時間帯が多くあると思いますけど、しっかりとチームで粘り強く守って、最後自分が仕留められたらなと。毎回懸けている思いもありますし、点を取れば一気に状況も変わると思いますし、楽しみです」と、このイングランド戦での活躍を誓った。