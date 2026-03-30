今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月30日（月）～4月5日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月30日（月）～4月5日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、楽しい出来事がいっぱい起こりそう。興味があるものは積極的に体験していくほうが自信もつくようです。遊びを通じて交友関係も広がっていくので、仲間をどんどんつくっていくと◎ 恋愛面は、友人や知人の紹介で新しい恋が始まるかも。相手とじっくり向き合って、少しずつ関係性を築いていくと良いでしょう。心を大切にしながら過ごすようにしましょう。泣きたいような気分のときは、感動できる映画やドラマを観るのがおすすめ。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。