体調不良のため、ホテルでの静養が続いていた佐藤龍之介がついに全体練習に合流した。日本代表は29日からロンドンでトレーニングを開始し、佐藤はゲーム形式も含むフルメニューを消化。「非常に楽しかったですし、率直に代表は練習だけでも本当に刺激がもらえるなと思いました」と振り返った。

FIFAワールドカップ前最後の代表活動、そしてフィールドプレーヤーでは唯一の国内組。今季からFC東京に復帰し、好プレーを続けて代表招集を勝ち取っただけに、もどかしい一週間を過ごしていたはずだ。それでも「切り替えてできることをやる」と前を向いている。「一週間くらい動けていなかったので、コンディションはまだまだベストには遠いんですけど、チームとは別で少し動けていたので、イングランド戦に向けて最大の準備をしたい」と述べた。

次戦はサッカーの“聖地”と称されるウェンブリー・スタジアムでの貴重なアウェイゲームとなる。佐藤は「本当にこれまでにない経験ですし、ピッチに立つかは分からないですけど、普段テレビで見るような選手たちと対戦できることに対して、やっぱり自分自身も勝負をしたいと思っています。ただ見るだけではなく、勝ちにこだわって自分自身は戦いたい」と意気込みを語った。

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