「ちゃんと仕事ができるかな」4月の部署異動が不安…新しい環境に早く馴染めるコツ、自信を持つには？ 悩むリスナーへのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。今回の放送では、「新しい環境に馴染むコツ」についての相談を紹介しました。先日会社の内示があり、4月から少し忙しい部署へ異動になってしまいました。今の部署は居心地がよかったので、少し悲しい気持ちと、そろそろ新しいことに挑戦したい気持ちの両方があります。ちゃんと仕事ができるかなという不安と、私は初対面の方など周りに気を遣ってしまうタイプなので、今から気が重いです。新しい環境にはやく馴染めるコツと、自信を持つにはどうしたら良いか、アドバイスをいただけると嬉しいです。（30代 女性 会社員）住吉は、この時期に部署異動や転職、あるいは子育てというステージから仕事へ復職される方など、多くの人が同じようなドキドキを抱えているはず、と共感します。「緊張しますよね、本当に。そのお気持ち、とってもよくわかります」と優しく語りかけました。住吉は自身の経験から、まず基本となるのは“挨拶”と“素直さ”だと説きます。「基本ですけれど、しっかりと挨拶をすること。あるいは、わからないことは『すみません！』と正直に聞いてしまうこと。これが一番大切だと思います」さらに、心のハードルを下げる具体的なアクションとして“頼れる1人”を見つけることを提案しました。「『この人ならちょっと頼れそうだな』『話しかけやすそうだな』という人を1人見つけて、ちょっとお昼ごはんに誘ってみる。なぜそれをするかというと、その後、色々な手続きなどを聞きやすい人を1人でも作っておくと、忙しそうな人をわざわざ煩わせるのが申し訳ないと感じる時でも、ドギマギせずに済むからです」また、少しだけ自分のことを知ってもらうのも手です。「『私、実は、もう数字すごい苦手で……』なんて自己開示をして、周りにわかってもらえると、自分自身もホッとして馴染みやすくなるのではないでしょうか」とアドバイスを送りました。ーー今回の相談に対して、番組にはリスナーから、実体験に基づいた頼もしいアドバイスが続々と届きました。まずは、多くの職場を経験してきたリスナーからの、長期的な視点でのアドバイスです。これまで6社で事務職を経験してきましたが、職場の人と気兼ねなく話せるようになるまで、だいたい1年くらいかかります。年齢に関係なく、分からないことはどんどん質問しましょう。質問してコミュニケーションをとっていくうちに「この人は聞きやすい」「ぶっきらぼうだけど実は親切」といった周囲のタイプが見えてきて、少しずつ溶け込んでいけます。まずは新しい仕事を覚えることに専念して、半年、1年経ったら振り返ってみてください。『できるようになっているな』と思えれば、それが自信に繋がります。『今はできなくても、できるようになる』という気持ちで向かい合ってみてはいかがでしょうか。（東京都 52歳 女性）人事異動には必ず意図があります。会社は「あなたがその仕事をこなせるだろう」と見越して決定しているのです。一見ランダムに見える異動も、相当なところまで練り上げられたもの。だから、自信を持ってください。どんなにキャリアがあっても、新しい場所では新人のような気持ちとスタンスで同僚を頼れば、うまく教えられていくはずです。新しい出会いや楽しいこともたくさんあると思いますよ。（埼玉県 58歳 男性）――続いては、心の持ち方や、具体的な会話のきっかけについてのアイデアです。不安な時は、自分を物語の主人公だと思ってしまいましょう！「私の壮大な物語の新章がここから始まる！」「大変な仕事にも不機嫌ハラスメントにも私は絶対負けない！」と自分に酔うくらい、世界に入り込むのがオススメです。友人から教わりましたが、意外にもこの方法で乗り切れることがありますよ。応援しています！（神奈川県 42歳 女性）気を遣ってしまうのは、色々なことに気づける素晴らしい証拠です。私は何度も転職してきましたが、馴染むのは得意な方です。まずは「今日は寒いですね」「花粉症ですか？」「通勤は電車ですか？」といったスモールトークから始めて、話しやすい関係性を作っていました。周りの人もあなたのことを知らないので、緊張しているのはお互い様。雑談をすれば共通点が見つかり、お互い安心感を感じて良いスタートが切れるはずです。（千葉県 42歳 女性）――最後に、コミュニケーションの基本に立ち返るアドバイスです。挨拶と謙虚さがあれば大丈夫！ 不慣れでつい「すみません」ばかり言ってしまうシチュエーションが多いかと思いますが、そんな時はまず「ありがとうございます」で返してみてはいかがですか？真摯に謙虚に仕事に取り組む姿勢は必ず周りに伝わります。それが自ずと、後々の大きな自信になるのではないでしょうか。（神奈川県 51歳 女性）無理に多くを語らなくても、意識的に笑顔を作っていつもニコニコしているだけで、少なくともマイナスな印象にはなりません。挨拶も、無表情で言うのと笑顔で言うのではかなり印象が違ってきます。あとは相手の名前を早く覚えることや、聞き上手・聞かれ上手になることを意識すれば、自然と信頼関係が築けるはずです。（東京都 51歳 男性 / 静岡県 39歳 男性）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト： http://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM