揺れる恋心を叫ぶYURERUKO、初のドラマ主題歌書き下ろし曲リリース

新世代ロックバンドYURERUKOが、新曲「SUPER愛さレディー」を2026年4月8日（水）にリリースすることを発表した。

本作はテレビ朝日の人気枠「ドラドラ大作戦」第5弾となるドラマ『大丸愛は選択する』の主題歌として書き下ろされた渾身の一曲。主演の熊元プロレス（紅しょうが）演じる主人公・大丸愛は、恋に仕事に不器用ながらも、フルスイングで突き進む等身大の女性。そんな彼女の生き様に寄り添い、背中を力強く押すような爽快でまっすぐなYURERUKOらしいラブソングに仕上がっている。

勢いに乗るYURERUKOは、4月4日（土）に開催される下北沢MOSAiCでの主催ツーマンライブをSOLD OUT。YURERUKOのライブといえば、楽曲の良さはもちろんのこと、「延々と続く濃厚な恋バナMC」が、”ある意味凄すぎる”とSNSを中心に話題となっている。ライブの当日からドラマもスタート。配信開始を前に、いち早く新曲をフルで聴くことができるのか期待が高まる。

■YURERUKO コメント

たくさんの仲間に囲まれていたり、誰かに頼られるのは、一生懸命にまっすぐ頑張ってきたからなはず。

不器用な自分に悩みすぎず、私達らしく、私達のままで前に進んでいこうと思っていたい。

YURERUKOは「揺れる恋心」を歌ってますが、今回ドラマにお声がけいただき、初めて書き下ろしをしました。主人公にどこか自分達と重なる部分を見つけて嬉しくなったりして。

熊元さんの印象もまっすぐで全力で、見ていると元気をもらえる存在。どこか愛嬌があって、自然と笑顔になれる。主人公そのものだなという印象を受けました。

”強さも可愛さも個性も、全部そのままでいい”

そう思わせてくれる人！

「SUPER愛さレディー」

あなたのお守りのような存在になってくれたら嬉しいです。

＜リリース情報＞

YURERUKO

Digital Single「SUPER愛さレディー」

2026年4月8日（水）

＜ライブ情報＞

「YURERUKO vs LIVE揺れる恋ってやつだ！」

2026年4月4日（土）下北沢MOSAiC

※チケットSOLD OUT